





Punti di forza e debolezze dei marchi cinesi. Li analizza Tommaso Carboni, Country Director di bee2link group Italia in un report destinato a chi queste auto le deve vendere.

I 3 punti di forza: meno costi e meno prezzo…

Fino a un paio di anni fa per molti italiani l’auto cinese era soprattutto una curiosità. O, nel migliore dei casi, un’alternativa di prezzo. Oggi lo scenario sta cambiando. Secondo una Instant Survey di Areté, tre italiani su quattro si dicono pronti ad acquistarne una, grazie a punti di forza evidenti: 1) i brand cinesi hanno accelerato sui tempi di sviluppo prodotto (18-20 mesi) grazie a modelli di business verticalmente integrati. Ottenendo forti economie di scala e maggior controllo sulla struttura dei costi. 2) hanno puntato sulla mobilità sostenibile come canale competitivo, prediligendo elettrico e ibrido; 3) propongono dotazioni tecnologiche spesso molto ricche. Grazie anche al fatto che fare un veicolo elettrico rispetto a uno termico è molto più semplice. Quattroruote Professional stima che ci sia il 70% di componenti meccanici in meno. Con semplificazione dei fornitori e della produzione.

Le 3 debolezze: come sarà il valore dell’usato…?

L’incognita principale rimane la fiducia. Circa il 75% dei potenziali acquirenti si dice pronto ad acquistare un’auto cinese, ok. Ma denza avere risolto le domande che contano davvero: 1) Chi mi assiste tra tre anni? 2) I ricambi saranno disponibili? 3) Quanto varrà questa auto sul mercato dell’usato? Sono quesiti che il consumatore italiano pone su qualsiasi acquisto importante. E che pesano ancora di più quando il brand non ha storia consolidata sul territorio. Tutto ciò si ricollega al tema del valore residuo che, secondo Carboni, resta un tallone d’Achille per le auto elettriche. In Germania, secondo il DAT Report 2026, il 72% di tutti i possessori di auto esprime incertezza riguardo al valore di rivendita delle BEV. Addirittura quasi la metà degli intervistati ritiene che entro 5 anni molti di questi marchi cinesi possano uscire dal mercato.