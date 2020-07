Punch Moto, due ruote “suprematiste” dalla Bielorussia con amore

A parte la città d’origine, Punch Moto non ha nulla a che spartire con le gloriose antenate. Ecologia e stile sono i due riferimenti. Come telaistica potrebbe essere paragonata a una super motard. Come prestazioni, a una monocilindrica medio piccola per uso prevalentemente cittadino. Il motore ha una potenza nominale di 15KW (25 di picco) che raggiunge la velocità massima di 120 km/h. La trasmissione a catena è sul lato sinistro. L’autonomia si aggira attorno ai 110 km nella guida cittadina. Una seconda versione più economica e depotenziata non supera gli 11 kW e una velocità massima di 105 km/h, il che consente l’omologazione in Europa nella categoria A1 (125 cc).

Due batterie a pannelli a sgancio rapido

Le batterie si staccano dai fianchi della moto con un meccanismo di sgancio rapido; quindi si possono ricaricare in casa. Molto di più non è dato sapere, visto che l’azienda per ora non ha un sito, ma soltanto una pagina Facebook. Dalla quale si evince che per ora non esiste altro che qualche prototipo. Secondo i piani dei due fondatori le prime moto saranno in vendita a partire dal 2022, a un prezzo che non è atato reso noto.

Tuttavia l’orginalità del progetto merita già una segnalazione. Se arriverà su mercato, e quando ci arriverà, sarà comunque qualcosa di unico. O quasi. Punch Moto, infatti, ricorda un po’ la Pocket Rocket presentata due anni fa dai tedeschi di Sol Motors. Du cui peraltro si sono perse le tracce.