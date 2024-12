Puma Gen-e a 29.250 euro

Puma Gen-E: Ford svela la versione elettrica del suo modello più venduto in Europa, con un’autonomia di 376 km e ricarica fast fino a 100 kW di potenza.

Puma Gen-e già prenotabile, con autonomia di 376 km

Ci si poteva aspettare qualche km in più da un’auto di questa categoria. Ma Ford ha preferito puntare su una batteria dal peso e dalla capacità (43,6 kWh) contenute, ottenendo così consumi di tutto rispetto, in media 13,1 kWh/100 km (7,63 km con un kWh di energia). Puntando evidentemente su un pubblico che utilizza l’auto soprattutto in città e dintorni, dove i consumi si riducono e l’autonomia arriva a 523 km. Per i viaggi più lunghi si utilizza la ricarica fast fino a 100 kW, che con una batteria di questa taglia consente di passare dal 10 all’80% in 23 minuti. Di tutto rispetto anche l’accelerazione da 0 a 100 km/h, in 8 secondi. La Puma Gen-e è prodotta nello stabilimento Ford Otosan di Craiova, in Romania, con l’intera unità elettrica assemblata ad Halewood, nel Regno Unito. È ordinabile dal 3 dicembre, con prezzi che partono da 29.250 euro: le consegne inizieranno dalla primavera 2025.

Il n.1 di Ford Italia: “Lavoriamo per rendere l’elettrico piùaccessibile”

È proprio sul listino molto competitivo che si sofferma il n.1 di Ford Italia, Fabrizio Faltoni: “Abbiamo lavorato a un prezzo di lancio davvero competitivo, per rendere ancora più accessibile l’elettrico, tema fondamentale per portare avanti la transizione. Gli esterni riprendono lo stile dell’ultima generazione di Puma. Come già visto su altri modelli elettrici, tra cui la Mustang Mach-E, la griglia è stata sostituita da una superficie aerodinamica. Lo spoiler posteriore sportivo e i cerchi in lega dal design completano il look. All’interno l’esperienza digitale vive attraverso due schermi ad alta risoluzione per il computer di bordo e l’infotainment. Il sistema SYNC 4, con navigazione connessa al cloud, semplifica gli spostamenti, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless garantiscono la sincronizzazione con lo smartphone senza cavi. Alexa Built-in permette infine di usare comandi vocali per gestire impegni e liste della spesa.

