Pulsee Energy Index: al 58% degli italiani l’aria pulita piace più dell’auto

Pur di respirare aria pulita, il 58% degli italiani dice no all’auto tradizionale. Lo sostiene Pulsee Energy Index, l’osservatorio realizzato da Pulsee con la società di ricerche di mercato NielsenIQ sugli usi e consumi degli italiani. Pulsee è il brand digitale e green di luce e gas di Axpo Italia. Il Pulsee Energy Index fotografa priorità, intenzioni e comportamenti in relazione alla sostenibilità ambientale.

La nuova indagine coinvolge un campione di uomini e donne sparsi in tutta Italia, fra i 18 e i 65 anni. E’ incentrata sull’analisi dell’inclinazione a scegliere la mobilità sostenibile: bici, e mezzi elettrici a basso impatto quali scooter e monopattini.

Ma servirebbero infrastrutture migliori

Secondo gli intervistati la mobilità sostenibile presenta innegabili vantaggi: l’83% la vede come strumento utile alla riduzione dell’inquinamento, così come del congestionamento stradale (62%). Più di metà di loro, il 58%, per respirare aria pulita sarebbe ben disponibile ad abbandonare l’auto tradizionale. E sarebbero disposti a sostituirla con bici, mezzi elettrici di proprietà o in sharing. Ad una condizione però: che le infrastrutture per la nuova mobilità (piste ciclabili e strutture di ricarica) fossero potenziate.

L’attuale contesto urbanistico e di offerta, divide gli italiani: il 46% del campione sostiene infatti che muoversi in modo sostenibile, in Italia, richieda più tempo ed energia, mentre valuta in maniera positiva i Paesi esteri, in cui la mobilità green vanta un percepito di maggiore facilità (57%).

Stop ai veicoli inquinanti in città? il 47% dice ok

Non solo: il 47% degli italiani sarebbe ben disposto a vivere e lavorare in città che vietano la circolazione di mezzi inquinanti, e dove a poter circolare siano solo mezzi elettrici, pubblici, bici e monopattini anche in sharing.

L’ambizione di vivere in città più pulite e meno congestionate, va in parallelo con le preferenze negli spostamenti. Per questi l’auto personale è ancora in cima alla lista (64%). Percentuali ancora basse per bici di proprietà (13%), autobus con l’8%, e metropolitana con il 4,5%.

Gli intervistati dichiarano di fare circa 22 km al giorno per recarsi al lavoro, 5,6 km per la spesa, lo shopping o altre attività domestiche. Altri 12 circa per le attività legate ai figli tra scuola e impegni extrascolastici.

L’aria pulita vale più dell’auto: meglio e-bike e scooter

Il successo del bonus mobilità sembra aver accresciuto in qualche modo la conoscenza dei mezzi per la nuova mobilità: oltre il 70% degli intervistati dichiara di conoscere da abbastanza a molto bene bici elettriche e monopattini elettrici, riconoscendone valore ecologico (67%) e comodità per muoversi in città ma con ancora evidenziata l’esigenza di più corsie dedicate (75%).

Più di un intervistato su due (56%) non ha mai utilizzato mezzi di sharing mobility. Tra chi la utilizza è ancora l’auto a coinvolgere la maggioranza (31%). Seguono biciclette (17%), scooter e monopattini (7% ciascuno).

