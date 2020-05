Pulsee e Zig Zag: e-scooter sharing con sconto Covid

Pulsee e Zig Zag si alleano per promuovere la mobilità urbana elettrica e condivisa, quindi eco sostenibile, in risposta all’emergenza Covid-19.

Pulsee, l’energy company completamente digitale di Axpo Italia, ha siglato infatti una partnership con Zig Zag, il servizio di scooter sharing elettrico presente a Roma e Milano. Con oltre 100 mila download e 500 scooter, il servizio da questo mese è presente anche a Torino con una flotta di 150 scooter elettrici.

Ai clienti Pulsee sconto del 20% sulle tariffe Zig Zag

I clienti Pulsee riceveranno uno sconto di oltre il 20% sulle tariffe Zig Zag per 12 mesi. La ricerca di soluzioni eco sostenibili e innovative nei trasporti è infatti importante per far fronte ad una ripartenza in sicurezza. Soprattutto per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e della società, in cui la salvaguardia della salute diventa prioritaria durante i tragitti quotidiani. Tali obiettivi accomunano i due giovani brand Pilsee e Zig Zag.

Pulsee per le sue forniture di luce e gas propone anche servizi specifici a tutela dell’ambiente (Leggi). Per esempio Zero Carbon Footprint per azzerare completamente le proprie emissioni di CO2. Oppure servizi che certificano l’origine della propria energia garantendone la provenienza da fonti rinnovabili (le opzioni MyGreen Energy – Adotta un impianto e MyGreen Energy – Gas Certification).

Ecologia e digitale: due valori condivisi

I ciclomotori full electric rappresentano un’ottima soluzione per soddisfare il bisogno di mobilità individuale assicurando in parallelo un corretto distanziamento sociale, specialmente in questo momento in cui il servizio pubblico non riesce a sostenere i normali flussi di viaggiatori. «Sostenere e investire nella tutela dell’ambiente e della salute è un dovere nei confronti di tutti, e questo dovrebbe essere un valore condivisibile a livello universale» commenta Simone Demarchi, Amministratore Delegato Axpo Italia. «L’attuale crisi sanitaria ha rimarcato tale necessità, così come ha sottolineato e accelerato la spinta alla digitalizzazione del Paese. Pulsee è portavoce di tutti questi valori in ambito energetico» prosegue Demarchi. La società offre infatti soluzioni completamente digitali e su misura sia per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, sia per ottimizzare i consumi e le spese per la fornitura di luce e gas.

«Lo scooter sharing avviato con Zig Zag si inserisce in questo nuovo scenario _ conclude Demarchi _. Con questa partnership, abbiamo anche messo a disposizione parte della flotta disponibile in modalità gratuita per tutti i dipendenti Axpo nelle sedi di Genova, Milano e Roma per tutta la durata dell’accordo».

«Fin dal primo scooter che abbiamo messo in strada, il nostro obiettivo è sempre stato garantire la mobilità individuale e contribuire a migliorare lo stile di vita del singolo e della collettività. Va in questa direzione anche l’accordo siglato con Pulsee che abbiamo scelto come partner proprio perché lo scopo comune è garantire un servizio che sia al passo con i tempi e rispettoso dell’ambiente, soprattutto in questo periodo», dichiarano Emanuele Grazioli e Diego Rocca, fondatori di Zig Zag Scooter Sharing.

Pulsee, luce e gas con un click

Pulsee si attiva da computer o smartphone dal sito www.pulsee.it. L’attivazione non prevede moduli da compilare, né contratti da scanneridizzare: per attivare la fornitura sono sufficienti il proprio codice fiscale, una bolletta recente e il codice Iban o una carta di credito. Attraverso l’app si controllano le bollette e si può anche modificare l’offerta sottoscritta.

In più ci sono anche funzioni per monitorare i consumi, cambiare il metodo di pagamento, visualizzare e scaricare le bollette, inviare l’autolettura e attivare nuovi servizi. Con dei semplici click. Riguardo ai pagamenti sono disponibili, oltre all’accredito sul conto, opzioni come la carta di credito. Ma anche Google Pay e Apple Pay. Niente più insomma bollettini cartacei. Pulsee assicura prezzi chiari e trasparenti. Niente asterischi, clausole minuscole e costi nascosti. La fornitura di luce e gas si può disdire quando si vuole, senza alcuna spesa extra.