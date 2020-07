Pulsee e Xiaomi: 100 euro di sconto sui monopattini elettrici

Il fornitore di energia green Pulsee e la catena di negozi Xiaomi, Mi Store Italia, hanno siglato un accordo per favorire l’acquisto di monopattini elettrici.

Pulsee e Xiaomi: due i modelli in offerta

Fino al 31 luglio, tutti coloro che sottoscrivono una fornitura di luce e gas Pulsee (www.pulsee.it), possono così ottenere uno sconto di 100 euro per comprare on line un monopattino elettrico Xiaomi sul sito di Mi Store Italia (www.mistoreitalia.com). Lo sconto è valido per l’acquisto di un monopattino a scelta tra:

– Xiaomi Mi Electric Scooter, prezzo suggerito al pubblico di 399,90 euro.

– Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, prezzo suggerito al pubblico di 499,90 euro.

Oltre allo sconto Pulsee, i clienti possono usufruire anche del Bonus Mobilità che copre fino al 60% dell’importo sborsato.

Sconto riservato a chi scegli Pulsee Luce e Gas

«Tutela dell’ambiente e salute sono due pillar fondamentali oggi per lo sviluppo della mobilità» ha commentato Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia, capogruppo di Pulsee. Pulsee si fa portavoce degli stessi valori in ambito energetico, dove offre soluzioni green, completamente digitali e su misura. «La partnership con Mi Store Italia – ha proseguito Demarchi _ rappresenta un ulteriore strumento facile e immediato di mobilità sicura ed ecosostenibile che sosteniamo e incentiviamo».

L’accordo fra Pulsee e Xiaomi nasce nel quadro delle nuove esigenze di mobilità alla luce della recente pandemia Covid-19. La conferma arriva dalla forte crescita di acquisti di bici, monopattini e segway sostenuta anche dal Bonus Mobilità messo a disposizione Decreto Rilancio in corso di efinitiva approvazione.

