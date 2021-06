Provocazioni / Non sarà Tesla a salvare il mondo. Né la Casa di Elon Musk, né i marchi tradizionali dell’auto, a partire dalla stessa Volkswagen…

Elon Musk non è un ecologista. È un imprenditore-visionario che ha dimostrato a tutti, marchi storici dell’auto compresi, quel che fino a pochi anni fa sembrava incredibile. E cioè che non solo sull’auto elettrica si può costruire una grande impresa. Ma anche che questi mezzi possono essere più prestazionali e divertenti da guidare di un modello termico di pari prezzo. Non solo: ha avuto l’intuizione (e la forza economica) di costruire un sistema attorno al marchio Tesla che va dai Supercharger (25 mila nel mondo) ai pannelli solari e all’accumulo di energia. Un testimonial di incredibile forza, che ha accelerato un cambiamento che, senza di lui, avrebbe richiesto decenni. Ora però ci si accorge che, per far crescere la sua azienda, non guarda tanto per il sottile. Costruisce la nuova fabbrica in Germania in tempi record, ma tagliando alberi e infischiandosene delle proteste dei residenti per il consumo di acqua. Non solo: utilizza generatori diesel per alimentare l’avvio della produzione. E si attira l’ira anche del controverso Anonymous.

Musk vuole primeggiare in tutto, ma non è l’ambiente la sua preoccupazione. Per essere veramente sostenibili, le auto elettriche dovrebbero consumare poco e avere batterie contenute: è proprio la produzione delle celle la fase più energivora. Tesla sembra concentrata su tutt’altro: fa notizia per la versione Plaid del Model S, che accelera come una Formula Uno: da 0 a 100 in 1,98″. Una fucilata. Prodotti che fanno bene all’immagine, non al pianeta. Ed è un peccato, perché l’azienda californiana è sicuramente la più avanzata nello sviluppo delle batterie.

La verità è che non sono le grandi aziende (né Tesla, né Volkswagen né Toyota…) a potere e volere salvare il mondo. Le loro logiche sono altre. E più sono grandi e più sono concentrate su altri obiettivi. Tipo: remunerare gli azionisti, difendere le quote di mercato, investire dove più conviene… Prendiamo Volkswagen: nessuno tra i grandi dell’auto che spinge verso l’elettrico come il gruppo tedesco. Ma lo fa a modo suo: mettendo sul mercato veicoli tutt’altro che ecologici come i SUV, sui quali conserva buoni guadagni anche in elettrico. E se Tesla ha alle calcagna qualche sedicente terrorista dell’ecologia, la VW è sotto attacco da Greenpeace, che l’accusa di “ecologismo fasullo“.

Il pallino? È in mano a noi, ai governi, alla UE…

La verità che solo due soggetti che possono cambiare l’ordine delle cose: noi consumatori e chi ci governa. Siamo noi con le nostre scelte a poter orientare le politiche delle grandi aziende, senza farci dettare l’agenda. Qualche anno fa Leonardo di Caprio, ecologista convinto, disse che ormai la scelta dell’auto è politicamente più importante del voto per la presidenza degli USA. Probabilmente aveva ragione. Da un inquilino della Casa Bianca all’altro non cambia granché. Ma se tutti acquistassimo auto piccole e veramente ecologiche…

E chi ci governa non dovrebbe essere condizionato da interessi particolari e poter decidere in assoluta libertà che cosa è meglio per il futuro di tutti. Non ci credete più? Eppure la UE ha fatto un grande lavoro per rendere le auto più sostenibili, dettando il cammino che ci ha portati dall’Euro 0 all’Euro 7. E ora all’elettrico. Senza queste tappe forzate, e ascoltando solo le lobby dell’industria, saranno ancora ai vecchi veicolo super-inquinanti . Avanti così, con limiti sempre più severi.

