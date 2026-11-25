A Bolzano finanziano wallbox e auto elettriche, puntando esclusivamente sulla mobilità a batterie, a differenza di altre regioni che sostengono le auto inquinanti. Ora la Provincia lancia la campagna ricarica sicura in condominio, accompagnata da un’iniziativa tutt’altro che simbolica. Non solo comunicati stampa, conferenze, post sui social e attività di sensibilizzazione: è stata infatti realizzata una guida tecnica dettagliata, sviluppata con il contributo dei vigili del fuoco. In appena 15 pagine raccoglie tutte le informazioni essenziali sulla ricarica domestica: dalle caratteristiche delle wallbox alle corrette modalità di installazione, dalla gestione della potenza elettrica agli aspetti normativi. Focus centrato sui condomìni, l’ambiente più ostile e conflittuale per l’installazione di punti di ricarica. La guida affronta dubbi tecnici, responsabilità e riferimenti legislativi, offrendo indicazioni pratiche per facilitare la diffusione della mobilità elettrica anche negli spazi condivisi.

Consigli utili per portare in condominio la ricarica dove vive più della metà della popolazione

Gli incentivi per auto elettriche e wallbox sono una realtà consolidata a Bolzano, una presenza stabile che offre certezze a chi vuole abbandonare il motore termico e passare alla mobilità elettrica. I risultati si vedono anche nelle immatricolazioni. A settembre 2026, in Alto Adige, le auto elettriche hanno raggiunto il 30,9% delle nuove registrazioni, contro il 17,8% dello stesso mese dell’anno precedente. Numeri più vicini agli standard europei che alla media italiana.

La crescita, però, deve fare i conti con un ostacolo ancora diffuso: il condominio. Oltre la metà degli altoatesini vive infatti in edifici multifamiliari, dove chi sceglie un’auto elettrica può trovarsi a fronteggiare dubbi, resistenze o vere e proprie opposizioni da parte degli altri condomini. Ed è proprio qui, negli spazi condivisi e spesso più complessi da gestire, che si gioca una delle sfide decisive per la diffusione della ricarica domestica. Non a caso la guida si intitola: “Ricaricare in condominio”. «Rivolta ai proprietari di appartamenti, alle amministrazioni condominiali e agli esperti del settore, offre informazioni pratiche su aspetti tecnici, giuridici e di sicurezza e spiega come installare una wallbox, l’apposito sistema di ricarica».

Il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Martin Vallazza, sottolinea quanto «sia importante accompagnare la crescente diffusione delle auto elettriche con soluzioni concrete per la ricarica domestica. L’obiettivo è dissipare le incertezze e superare gli ostacoli che spesso impediscono l’installazione delle wallbox e, di conseguenza, la diffusione della mobilità elettrica nei condomini».

Più sicurezza: no fai date e le macchine elettriche sono più sicure delle termiche

La guida pone enfasi sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incendi. Per questo sono stati coinvolti i vigili del fuoco. Il comandante Florian Alber spiega che «in base ai dati attualmente disponibili, le auto elettriche non presentano un rischio di incendio maggiore rispetto ai veicoli tradizionali. È fondamentale anche il modo in cui vengono ricaricate». No carichino. «Occorre evitare soluzioni improvvisate e affidarsi a personale qualificato. Anche nei condomini è possibile ricaricare in sicurezza senza problemi, purché vengano rispettate le norme vigenti».

Ecco alcune indicazioni che abbiano estratto dalla guida:

In Italia, l’impianto standard monofase a 230V, con potenza da 3 a 6 kW consente l’installazione di wallbox in AC per uso domestico.

Per ricariche più rapide con wallbox in AC da 11 kW o 22 kW è consigliabile disporre di un impianto trifase (400V) e potenza contrattuale 11-15 kW con corrente di carica 16 o 32A per fase. Questo permette di distribuire meglio l’energia, ridurre i rischi di sovraccarico e garantire una maggiore efficienza.

Come fare per l’installazione in sicurezza

La guida indica come mettersi in regola e in sicurezza:

Installazione a regola d’arte

• Affidarsi a un installatore abilitato ai sensi del DM 37/2008.

• Per impianti di ricarica con potenza superiore a 6 kW è obbligatoria la progettazione da parte di un professionista abilitato.

• Al termine dei lavori, l’installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità (DiCo).

Sicurezza antincendio

• Nelle autorimesse con superficie superiore a 300 m², l’installazione realizzata nel rispetto della Circolare VV.F. n. 2/2018 non costituisce un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.

• La Dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica devono essere trasmesse all’amministratore di condominio, che le conserverà e le presenterà in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio dell’autorimessa.

L’autorizzazione condominiale quando serve

Sono numerosi i consigli per chi non ha mai affrontato il tema anche dal punto di vista delle autorizzazioni condominiali.

Vediamo un estratto sul tema: «In base alle attuali normative, uno o più condomini possono installare, individualmente o in gruppo, un punto di ricarica per il veicolo elettrico nel proprio posto auto o box. Se l’intervento non comporta modifiche che ostacolano l’uso delle parti comuni, non è necessaria l’autorizzazione condominiale. Se il progetto prevede interventi sulle parti comuni, l’assemblea, a maggioranza semplice, può richiedere accorgimenti per garantire il mantenimento del decoro e della sicurezza dell’edificio ma, in virtù del diritto alla connessione, non può impedire l’installazione dell’infrastruttura di ricarica qualora questa non limiti l’utilizzo delle parti comuni e sia realizzata a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente».

Sono tanti altri i consigli da leggere e la guida è a disposizione di tutti, si può scaricare dal link mentre chi vuole conoscere l’incentivo di Bolzano dedicato alla wallbox può cliccare qui.

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