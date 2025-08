Prove tecniche di una rivoluzione: colonnine a tariffe flessibili

Prove tecniche di una doppia rivoluzione: tariffe “flessibili”, super scontate nelle ore notturne, per il principale operatore della ricarica italiano, e un aggregatore che recepisce la novità in tempo reale adeguando il proprio roaming con un soprapprezzo di appena 4-5 centesimi. Qualcosa si muove, insomma, nella jungla pietrificata della ricarica pubblica italiana.

Enel On Your Way sconta il 30% nelle ore notturne

Il primo passo l’ha fatto Enel X, oggi ribrandizzata Enel On Your Way, scontando del 30% i prezzi dalle 21 alle 6.59 sia sulle colonnine in AC fino a 43 kW di potenza, sia su quella in DC, fast e ultrafast. Qui sotto lo schema comparso ieri sul sito dell’operatore numero uno in Italia con i dettagli tariffari. La promozione è partita ufficialmente ieri e terminerà il 30 settembre. Riguarda tutti gli elettromobilisti registrati sulla App con tariffa Pay per Use Basic.

Ringraziamo un lettore, Andrea Mestriner, che ci ha segnalato la notifica ricevuta da Enel X. E Andrea ha aggiunto anche la seconda notizia. “ F inalmente – ci scrive – si comincia a ragionare. Wroom rivede le tariffe per il roaming Enel X che cominciano a essere interessanti nella fascia serale/notturna. Non ho capito se saranno solo per il periodo della promozione agostana di Enel X (non è proprio allineata e risulta più conveniente) o anche dopo. Chissà che altri lo seguano „. E Wroom adegua il roaming in tempo reale

Come si può vedere qui sotto Wroom adeguerà i suoi prezzi in roaming sulle colonnine Enel X seguendo lo stesso schema di tariffe flessibili; ma solo a partire dall’11 agosto. Il ricarico è di 4 centesimi per le colonnine in AC e di 5 centesimi per quelle DC. Comunque ancora vantaggiose rispetto alla media dei concorrenti. E i tempi di adeguamento, dieci giorni appena, sono più che accettabili.

Sia Enel On Your Way, sia Wroom, tra l’altro, specificano con estrema trasparenza che la tariffa applicata è quella in vigore al momento dell’avvio della ricarica e durerà fino al termine della sessione.

Qualcosa si muove: una speranza e due certezze

estate 2025 sembra portare aria nuova nel mondo della ricarica: i precedenti di Electra ed Electrip, per esempio, e qualche sconto – più timido – di Senza eccedere in ottimismo, ci limitiamo a notare che fra tagli strutturali e promozioni, l’nel mondo della ricarica: i precedenti died Electrip, per esempio, e qualche sconto – più timido – di IPlanet A2A . Vedremo se tutto rientrerà con la fine delle vacanze o qualcosa, di questa sbornia di sconti, resterà in autunno.

Di sicuro balzano agli occhi due cose.

Primo: la ricarica elettrica sfugge alla logica della domanda/offerta tipica dei carburanti fossili, da sempre più cari nelle settimane dei grandi esodi. Qui è vero il contrario: più aumenta la domanda, più si aprono possibilità di ridurre i prezzi.

Secondo: molte opportunità di ribassi strutturali derivano dalla flessiblità oraria. Anche qui è stata Tesla, nei suoi Supercharer, a fare da apripista. Buon segno che il primo a seguirla sia il principale operatore italiano.