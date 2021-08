Provare una Tesla? Ti invitano e poi scompaiono…

Provare una Tesla? A un lettore sarebbe interessato. Ed è stato pure invitato. Ma l’invito non si è mai concretizzato e parlare con qualcuno è una vera impresa…

Provare una Tesla? “La mia brutta esperienza a Roma”

di Franco Fellicò

“D a molti mesi ricevo, non so come mai, delle email pubblicitarie di Tesla che mi informano sulla disponibilità delle loro vetture. Tra le varie email me ne sono arrivate varie che mi invitavano a provare le Model 3 che erano disponibili per i test drive nel SuperCharger di Parco dei Principi a Roma Abbiamo separatamente chiesto di partecipare ai test sia io che mio figlio. E abbiamo solo entrambi aggiunto che avremmo preferito possibilmente essere convocati insieme e di sabato e siamo rimasti in attesa di essere chiamati (era previsto così). Questo accadeva tre o quattro mesi fa, ma nessuno ha chiamato mai né me né mio figlio. Nel frattempo le email di invito a partecipare ai test continuavano ad arrivare e a qualcuna di esse abbiamo anche risposto sollecitando una risposta da qualcuno. Ma mai nessuno si è fatto vivo“.

Provare una Tesla? Altro invito, altra buca

“Circa una settimana fa è arrivata una ennesimo invito a partecipare ai test che sarebbero terminati in settembre. E ho deciso nuovamente di vedere e provare la Model Y che era stata aggiunta nel numero di vetture disponibili da provare. C’era la possibilità di aggiungere qualche nota alla richiesta e ho anche scritto che era la seconda volta che mi prenotavo. E che se anche questa volta sarei stato trascurato li avrei definitivamente cancellati! Finora nessuno si è fatto vivo neanche questa volta. Indispettito e intenzionato ad andare fino in fondo ho cercato in rete TESLA a Roma (dove io risiedo). E ho visto che dovrebbe esistere uno STORE a Via Serracapriola (Roma Est) dove ci dovrebbero essere le vetture visibili e non so se anche provabili. Ho trovato anche il loro numero telefonico e li ho chiamati. Ha risposto una voce automatica e mi ha fatto l’elenco delle sezioni disponibili, al numero 1 c’era la vendita e quindi ho premuto il tasto 1“.

“Si potrà mai parlare con un essere umano?”

“Per tutta risposta, dopo un non breve attesa silenziosa, la voce automatica mi ha chiesto di lasciare un messaggio che sarebbe stato registrato “dopo il segnale acustico”. Non sapendo cosa dire mi sono limitato a dire: “Sto cercando disperatamente di parlare con un umano di Testa, ma non ci sono mai riuscito. Mi dite come si fa?” Non so se la loro Segreteria ha preso nota automaticamente del numero di telefono che chiamava, ma so per certo ormai per esperienza, che nessuno mi chiamerà. Credo che un giorno che avrò un po’ di tempo andrò di persona a vedere se nel loro STORE c’è qualche essere umano e se, oltre ad esserci, sarà anche in vena di ascoltare le mie esigenze.V i ho scritto tutto questo per invitarvi a pubblicare questa esperienza con quello che io ho toccato con mano. Forse le vetture Tesla sono eccezionali, ma il settore commerciale è certo che non è assolutamente all’altezza di gestirle e venderle“.

SECONDO NOI. Tesla è un’azienda del nuovo secolo, con pochissimo personale (soprattutto nel commerciale) e automazione al massimo. Tutto bene finché le cose funzionano, un po’ meno quando hai un problema e vorresti confrontarti con qualcuno. Numeri verdi con voci-pre registrate, messaggi sempre impersonali…Tesla fa macchine eccezionali (tolga pure il forse), ma una presenza fisica più consistente dovrà darsela. Soprattutto per chi, con la sua auto, avrà bisogno di riparazioni o assistenza. Parlare con un essere umano, in questi casi, aiuta. Non a caso nelle indagini sulla qualità Tesla riporta ottimi voti quanto a numero di difetti (pochi), perde punti quando si tratta di giudicare servizio e assistenza.