Provare una Tesla? “Brutta esperienza”

Provare una Tesla è per molti un sogno, che si avvera chiedendo un test-drive in uno dei negozi ufficiali. Non per Gianni, un lettore torinese: “Brutta esperienza”.

di Gianni Montalenti

“Premessa: guido un’elettrica da oltre 4 anni. Prima una Volkswagen ID.3, ora una Mercedes EQA. A Dicembre 2024 riconsegnerò la Mercedes EQA al concessionario dopo 3 anni di noleggio. In questo 2024 capirò quale sarà la prossima e in previsione un paio di giorni fa compilo un modulo on line di Tesla per provare la Model 3 nuova versione. Lascio i miei dati, invio copia patente e dichiaro di possedere già una vettura elettrica. In tempo zero ricevo appuntamento al Concessionario di Torino, in Strada di Settimo”.

Provare una Tesla: “Ecco com’è andata per me a Torino”

“Mi presento puntuale al’appuntamento. Una gentile signorina mi fa attendere alcuni minuti. Poi, confermando il mio appuntamento, mi richiede la patente, e mi domanda se ho già avuto esperienza con una auto elettrica. Non ha letto la scheda di prenotazione. Dopo averle indicato di aver già dato queste informazioni all’atto della prenotazione, dichiara candidamente di non averla vista, e mi accompagna alla vettura. Consegnandomi una tessera (la chiave). Non mi indica come aprire la porta – la Tesla ha una maniglia a scomparsa – poi mi fa accomodare e … da lontano mi dice dove appoggiare la scheda. Indicando il display acceso – che io vedevo per la prima volta – mi dice come inserire la marcia avanti e la retro. Fine. Non ci sarà alcun accompagnatore per il test drive. Conclude : “Ha mezz’ora di tempo. Al ritorno parliamo”.

“Nessuna spiegazione, ti guidi mezz’ora da solo e ti arrangi…”

“Auto piacevole da guidare, buona frenata rigenerativa, bella accelerazione. Unica impressione. Unico feedback. Poi una marea di informazioni su un display notevole. Una marea di avvisi sonori che, non conoscendo la vettura, erano più che altro altro fonte di grande distrazione. Un impianto di climatizzazione incontrollabile (apparentemente). Faccio alcuni km (pochi) poi, infastidito dall’inconsistente esperienza, ritorno al concessionario e riconsegno la vettura. Nel consegnare la chiave/tessera la gentile signorina seduta sul suo trespolo mi chiede : “Come è andata?”. Rispondo : “Ho guidato un auto per alcuni km, ma avrei preferito che qualcuno me la presentasse a dovere e rispondesse alle mie domande”. Risposta della della gentile signorina “ E ma… non accompagnamo nessuno al test drive”. Saluto, sconcertato e nell’uscire mi rivolgo a lei dicendo: “Non ha proprio voglia di vendermi questa vettura, vero?”. Sempre da seduta abbozza un sorriso…La saluto“.

CONCLUSIONE: “Provare una Tesla così non ha senso per me”

“Delusione enorme, non per la vettura, ma per il trattamento ‘subito’ come potenziale acquirente. Per l’indifferenza e la noncuranza dell’addetto deputato alla accoglienza e/o vendita. Ti si presenta un potenziale cliente – già utente elettrico di marca concorrente – in un giorno semi-festivo, concessionaria pressoché deserta, e tu ti presenti in questo modo? Un venditore un po’ scafato si sarebbe fatto in quattro per darti ogni tipo di informazione. INVECE NO. È questa la politica di vendita di Tesla, l’attenzione al customer satisfaction (perché la signorina rappresentava Tesla) ? Inconcepibile. Quest’auto meritava una presentazione approfondita. Facendo apprezzare le innovazioni installate, il software, le caratteristiche di settaggi di guida e della vettura, delle batterie, della percorrenza della ricarica. E i servizi offerti, gli optional, i tempi di consegna….Banalmente le capacità di carico del baule. Insomma, la vettura in tutti i suoi aspetti. Nulla di tutto questo, un po’ come dire : l’auto è lì se la guardi…Se vuole sapere qualcosa chieda lei e se posso le rispondo…Poi, se le piace, se la comperi! Confermo delusione massima. Tre quarti d’ora sprecati. Peccato“.