Provare per credere: due giorni con la Mustang Mach-E

Due giorni per sperimentare una nuova mobilità, più sostenibile e connessa. Ford lancia il “2Day Drive Mustang Mach-E”, programma di test drive esteso, che permetterà di provare il primo SUV 100% elettrico dell’Ovale Blu nella propria quotidianità per 48 ore.

L’iniziativa è attiva su tutto il territorio italiano. Per prendere parte al programma di prova, basta compilare il form di iscrizione, disponibile a questo indirizzo.

Una volta inviata la richiesta, gli iscritti saranno ricontattati da Ford per un appuntamento presso il dealer più vicino per il ritiro della vettura e l’avvio del long test drive.

Al momento della consegna delle chiavi, uno specialista Mustang Mach-E provvederà a fornire ai “tester” tutti i consigli utili su modalità di ricarica, sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di bordo, per un utilizzo ottimale della vettura. Inoltre, al termine della prova, i partecipanti avranno modo di scoprire le soluzioni di mobilità elettrica e di ricarica più adatte alle loro esigenze.

L’obiettivo dell’iniziativa, spiega Ford «è quello di far provare la vettura elettrica nella quotidianità, testando tutti i benefici legati alla guida di un’auto a zero emissioni in città: dall’accesso alle zone a traffico limitato al parcheggio gratuito (a seconda delle disposizioni comunali), senza dimenticare il comfort di bordo e la connettività che il SUV elettrico Ford garantiscono».

Ma «grazie all’autonomia fino a 600km Mustang Mach-E è la soluzione ideale per spingersi anche oltre il perimetro cittadino, allontanando l’ansia da ricarica». Con l’auto disponibile per due giorni, i partecipanti a “2Day Drive Mustang Mach-E” avranno quindi l’opportunità di sperimentare una gita a medio raggio, come la classica scampagnata o la giornata al mare. Ford ricorda che attraverso il sistema di infotainment SYNC 4A è possibile creare un itinerario di viaggio, pianificando le eventuali soste per la ricarica. Mustang Mach-E è il grado di ricaricare fino a 119km in 10 minuti con colonnine fast charge.

La casa dell’ovale ricorda inoltre che Mustang Mach-E ha ottenuto il massimo riconoscimento da Euro NCAP e Green NCAP in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente. E coniuga il comfort e la silenziosità dell’abitacolo «con un’esperienza di guida eccellente, in grado di affascinare anche gli amanti delle alte prestazioni».

