Provare la Polestar 2? ecco dove e quando sarà possibile, nei due nuovi Test Drive Hub aperti a Roma e a Milano, ma anche a Torino, Genova e Bergamo.

Provare la Polestar 2? test drive in cinque città italiane

Molti osservatori ritengono la marca svedese (controllata da Volvo e dal colosso cinese Geely) il concorrente più accreditato di Tesla. E i responsabili di Polestar parlano di “una crescente domanda di test drive“, ora prenotabili sul sito ufficiale e organizzati in collaborazione con Hertz. I primi Test Drive Hub sono stati aperti a Roma e Milano. In ciascuno di essi saranno disponibili almeno due veicoli, tra cui una variante a motore singolo e la potente Polestar 2 Long Range Dual Motor. Ma le attività di test-drive in tutta Italia si intensificheranno con un nuovo Polestar Roadshow estivo in queste città e con queste date: Roma dal 20 al 21 maggio. Torino dal 26 al 28 maggio. Genova dal 9 all’11 giugno. Bergamo dal 23 al 25 giugno. È anche disponibile la formula di prenotazione di Long Test Drive, sempre in collaborazione con Hertz. Attraverso questo link si può avere gratuitamente la Polestar 2 per 3 giorni, in tutta Italia.

Vendita solo online, con prezzi da 52.200€

“Il nostro obiettivo è far conoscere il marchio Polestar in Italia. Il modo migliore per farlo è che i potenziali consumatori siano coinvolti in prima persona nell’argomento e guidino una Polestar 2“, spiega Alexander Lutz, amministratore delegato del marchio in Italia. Le auto elettriche Polestar sono vendute esclusivamente online attraverso la vendita diretta ai clienti. Polestar 2 è disponibile a partire da 52.200 euro. La versione Long range Single motor ha una batteria da 78 kWh ed un’autonomia fino a 551 km WLTP. La variante top di gamma Long range Dual motor ha due motori elettrici, batteria da 78 kWh, con una potenza di 300 kW e 660 Nm. Grazie al Performance Pack opzionale si possono aumentare i valori di potenza e coppia portandoli a 350kW e 680Nm rispettivamente. L’autonomia con questo pacchetto è fino a 487 km WLTP.

