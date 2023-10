Prova verità/ 10 giorni di solo Minimax: puoi fare proprio tutto?

Prova su strada del Tazzari Minimax, quadriciclo imolese che punta ad essere una valida alternativa elettrica agli scooter (e ovviamente alle auto) in città. Ma può esserlo davvero? Abbiamo cercato di capirlo passandocelo in tre, io e gli amici Luca e Marcello, per una decina di giorni in tutto. L’abbiamo usato come unico mezzo di trasporto per sbrigare le nostre faccende quotidiane: lavoro, incombenze familiari e svago. Nel video che segue potete vedere il risultato.

Piccoli e compatti, agili da guidare in città, i quadricicli elettrici sono una soluzione green sempre più in voga sulle strade italiane. Negli ultimi due anni il settore delle micro-car a zero emissioni, guidabili anche dai minorenni con apposito patentino, ha avuto un boom di crescita notevole, anche perché il target non è più solo rivolto al pubblico dei giovanissimi.

Il Gruppo Tazzari di questo mondo è un pioniere, avendo iniziato a produrre minicar già nel lontano 2006, e continuando a farlo rilanciando ogni volta l’appeal tecnico e stilistico delle proprie vetture.

Il Minimax è l’ultimo modello di quadriciclo elettrico uscito dagli stabilimenti imolesi e, come i suoi predecessori, ha tutte le caratteristiche per offrire qualcosa di valido e alternativo per gli spostamenti urbani quotidiani.

Noi lo abbiamo provato e le sensazioni sono decisamente buone.

Anche per i minorenni

Minimax è sul mercato in versione quadriciclo leggero (categoria L6e) e quadriciclo pesante (L7e) che si differenziano solo e soltanto per la potenza del motore. Nel primo modello questa è di 6 kW (10 di picco) e spinge il mezzo alla velocità massima consentita di 45 km/h. Nel secondo crescono potenza (11,5 kW, 15 di picco) e velocità (80 km/h).

Minimax 45 è equiparato ad un ciclomotore, quindi guidabile già a partire dai 14 anni con patentino AM. Minimax 80 è invece accessibile a partire dai 16 anni con patente B1.

In entrambe le versioni il quadriciclo monta di serie una batteria agli ioni di litio da 8 kWh, che secondo la Casa garantisce fino a 107 km di autonomia massima. Volendo, e pagando, è possibile installare una batteria più performante da 16 kWh, che raddoppia di fatto l’autonomia disponibile con una sola carica (216 km).

Il “pieno” di energia si ottiene dopo circa 4 ore di ricarica da normale presa domestica, utilizzando il caricabatterie da 2 kW presente di serie.

Compatto con dettagli stilosi

Esteticamente Minimax non dispiace affatto. Ha un design semplice, senza fronzoli, ma è pulito e coerente con la linea stilistica del brand. È compatto come ci si aspetta che sia, con misure e ingombri che poco si distanziano da quelle di una motocicletta, essendo lungo poco più di 2 metri e largo appena 1 metro e venti.

La minicar è piccola ma non per questo angusta. L’abitacolo è infatti ampio e vi si accede facilmente, praticamente da in piedi. Le due sedute sono ben spaziate tra loro e quindi si evita il fastidioso contatto spalla-spalla con il passeggero. I sedili in ecopelle, poi, sono profilati e comodi, oltre ad essere regolabili.

Cosa molto apprezzabile, l’abitacolo è particolarmente luminoso, grazie alla trasparenza data dalle portiere in vetro temperato, dall’ampio parabrezza e dal tettuccio apribile a compasso.

Con o senza portiere. C’è spazio nel baule

In realtà il Minimax le portiere di serie non le ha – cosa che lo rende ancora più sbarazzino e originale – ma si possono montare come optional. Mossa direi inevitabile nelle stagioni più fredde. Tanto, anche se sono totalmente in vetro temperato, hanno comunque pratici finestrini apribili.

Non è un quadriciclo pensato per i grandi trasporti, tutt’altro (per questo esiste una versione Cargo specifica) ma c’è comunque uno spazio dietro i sedili che funge da piccolo baule. Intelligente il loculo ricavato sul fondo, utile per posizionare il caricabatterie.

Minimax non si ribalta. Connettività opzionale

Dallo stabilimento di Imola, dove viene interamente progettato e costruito, Minimax esce con un’impronta quasi automobilistica in fatto di dotazioni tecniche. Il reparto sospensioni e freni è infatti sofisticato per un quadriciclo, che può contare su un resistente telaio in acciaio ben visibile dall’esterno.

In termini di sicurezza, il potente impianto frenante (a 4 dischi) è supportato da un sistema anti sbandamento/ribaltamento, che agisce sul motore per togliere potenza alle ruote quando si affrontano le curve a velocità eccessiva. Volendo, come optional, si può installare anche l’ABS, una rarità sui quadricicli in circolazione.

Sulla plancia centrale, personalizzabile nella tinta (come molte altre parti della carrozzeria), si azionano le due modalità di guida (Eco o Sport) e si ha accesso al display digitale, con tutti i dati sullo stato della vettura.

Come ci si aspetta da un veicolo elettrico moderno, anche Minimax ha il suo sistema di infotainment. In questo caso come optional. Si tratta di un piccolo touch screen a colori montato sopra la plancia da cui si accede a varie funzioni interattive, come Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless, le telecamere anteriore e posteriore, lo Streaming audio Bluetooth e il Vivavoce.

I pregi alla guida…

Guidare Minimax in città è un piacere. Noi abbiamo testato la versione “pesante” da 80 km/h e non ci siamo per niente annoiati. Il motore elettrico è reattivo e la leggerezza del mezzo aiuta a rendere immediata e fluida l’accelerazione.

Nello stretto il compatto Minimax si comporta molto bene, grazie ad un raggio di sterzo ridotto che ne facilita le manovre. Risulta quindi ideale per gli angusti tratti dei centri storici.

Parcheggiare poi non è un problema – la vettura “entra” ovunque – e la telecamera posteriore dà una mano in fase di retromarcia.

Intensa la decelerazione provocata dalla frenata rigenerativa, che il più delle volte rende quasi superfluo l’utilizzo del pedale del freno per fermare la vettura.

Per capirne meglio le potenzialità, abbiamo provato il Minimax anche su salite abbastanza impegnative, ottenendo in risposta una buona fluidità da parte del veicolo. Anche su asfalto accidentato (buche, dossi… ecc) e sul ciottolato, nonostante qualche inevitabile sobbalzo, non abbiamo penato per vibrazioni eccessive. Soprattutto la tenuta di strada è sempre risultata molto buona.

… e qualche piccolo difetto

Non tutto è perfetto, ovviamente. Ad esempio, a nostro avviso, gli specchietti laterali sono molto piccoli e offrono una scarsa visuale. I pedali di acceleratore e freno, inoltre, sono posizionati un po’ troppo in alto rispetto alle normali vetture e non sono perfettamente allineati: per passare da uno all’altro è sempre necessario alzare la gamba destra.

Visto che il sedile del guidatore non può essere più di tanto distanziato dal volante, per chi ha gambe lunghe può risultare un po’ scomodo anche mantenere in posizione l’acceleratore.

Infine, guidare senza portiere richiede abitudine: a certe velocità, specie nelle curve, la sensazione di “vuoto” laterale è palpabile. Forse il modello ‘spiaggina’ si addice più alla versione Minimax da 45 km/h.

È invece intuitivo il sistema di accensione/spegnimento keyless del veicolo, che per essere sbloccato (e poi bloccato alla fine) dispone di una semplice tessera magnetica.

Gli optional costano

Veniamo ai prezzi. Identici per le due versioni Minimax e decisamente variabili a seconda del grado di personalizzazione.

La base di partenza è di 13.990 euro, comprensivo della batteria standard. Da qui si sale, e non di poco, se si vuole attingere ai tanti optional offerti, alcuni dei quali a nostro avviso consigliati. Soprattutto le portiere (1.250 euro) e l’infotainment (390 euro).

Chi poi vuole la batteria più prestazionale, l’aria condizionata e magari giocare con le numerose tinte della livrea, alla fine paga un Minimax ben accessoriato qualcosa in più di 20.000 euro.

Insomma, non proprio un giocattolo. Ma di certo non passa inosservato: in dieci giorni di prova, ad ogni sosta e persino ai semafori, siamo stati oggetto di domande e commenti, praticamente sempre positivi.

