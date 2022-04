Prova montagna di 59 km con 1132 metri di dislivello in Volkswagen e-Up, quanto si consuma? L’abbiamo fatto con il 25% di batteria. Una gita come quella che sto per raccontarvi non solo è alla portata della piccola VW, ma si può fare fino a 4 volte prima di ricaricare nuovamente! Non ci credete ? Articolo +VIDEO.

Prova montagna Ecco il percorso

Batteria ricaricata durante la notte fino al 100%. Partenza da casa, Riva del Garda, in direzione Arco (3 km, più o meno in pianura, poi Pranzo di Tenno, 11 km, per quasi 400 metri di dislivello positivo). Dopo pranzo, in compagnia di un amico, ci siamo spostati da Pranzo di Tenno al rifugio San Pietro (8 km per relativi circa 550 metri di dislivello positivo). Il rifugio si trova a quasi 1.000 metri sul livello del mare. Da lì siamo ridiscesi a Pranzo di Tenno, dove ho lasciato il mio amico e sono ridisceso fino a Riva del Garda. Tappa a casa e poi di nuovo fuori. Arco, Nago, Torbole e rientro a casa a Riva.

Nei primi km in salita i consumi impennano, ma poi…

Nei primi km da Riva a Pranzo di Tenno (11 km) i consumi si impennano: 25 kWh/100km la media. Lì pranziamo. E poi il contatore si azzera. Ripartiamo quindi alla volta del rifugio San Pietro e vediamo i consumi schizzare in alto fino a 35 kWh/100km. Come dire che a questi ritmi non potremmo percorrere nemmeno 100 km. Ma quella è la nostra vetta. E da lì in poi, almeno fino a Riva del Garda, non solo non consumeremo, ma ricaricheremo anche. Quindi tutto ok. E infatti, una volta ridiscesi a Pranzo di Tenno, il consumo medio torno a 13,8 kWh/100km. E una volta a Riva scendi addirittura a un consumo medio a una cifra. Risaliamo quindi, attraverso Arco, fino a Nago e torniamo poi a Riva, via Torbole s/G. Arrivando a casa con un consumo medio (negli ultimi 48 km) pari a 9,5 kWh/100km. Facendo qualche calcolo (dopo la prima tratta, da Riva del Garda a Pranzo di Tenno il contatore si era azzerato) il consumo medio sull’intero percorso di 59 km è stato di 12,4 kWh/100km! Poco di più di quanto sarebbe avvenuto in città. E l’indicatore della carica segna il 75%. Anzi, probabile che la batteria sia persino un po’ più carica. Visto che, se 12,4 kWh/100km è stata la nostra media, allora abbiamo consumato circa 7,3 dei 32 kWh disponibili. Per un costo di circa 1,82 euro.

Prova montagna / Grande agilità e piacere di guida, con consumi irrisori

La Volkswagen e-Up in montagna è perfettamente a suo agio. La grande coppia a zero giri aiuta moltissimo. La rende estremamente agile tra le curve. In uscita dai tornanti si riprende immediatamente la strada. Nessun problema a gestire i sorpassi in salita. E, messa alla prova su un tratto di sterrato in salita, la e-Up non ha mostrato la minima incertezza. Peraltro mantenendo sempre costante il livello di comfort e isolamento acustico. Davvero un ottimo prodotto, se consideriamo che non è questo l’utilizzo per il quale è pensata. In discesa si apprezza ovviamente il comfort della frenata rigenerativa. Guidata in modalità B (Brake) cioè di massimo recupero possibile, l’auto si gestisce praticamente solo con l’acceleratore. Per nulla stancante quindi guidare questa e-Up, tanto in salita quanto in discesa. E quando poi si guarda ai consumi, il sorriso diventa ancora più grande.

