Prova guida autonoma Tesla: i voti dell’ing. informatico

Prova guida autonoma Tesla: “Ero perplesso sulla decisione di rimuovere il radar…”
“L’approccio corretto è statistico, per gestire i casi reali meglio di noi umani”
“Con incredibile naturalezza supera un pick-up piazzato in mezzo alla strada”
Prova guida autonoma Tesla: “Prudente quando serve, ma decisa al momento giusto”
Mi ha stupito particolarmente anche nella gestione delle rotonde. Non attende di avere la strada libera, ma parte già prevedendo che l’auto appena passata prosegua. Ovviamente tenendosi margine per rallentare se la sua predizione non si fosse avverata. La stessa cosa vale per le traiettorie: capisce che l’auto in arrivo sta per uscire dalla rotonda anche se non ha messo la freccia e agisce di conseguenza. L’unico momento in cui l’ho visto incerto è stato negli ultimi cm. di parcheggio: il marciapiede era particolarmente alto. E non si è fidato di andarci sopra con il parafango posteriore. Conoscendomi, io l’avrei fatto, ma con buona probabilità di fare danni… Se dovessi descrivere lo stile di guida del sistema lo definirei “equilibrato”. Prudente quando serve, ma anche deciso al momento opportuno, con accelerazioni e frenate fluide. La mia singola esperienza personale non è sufficiente a fare statistica, ma i dati accumulati (oltre un milione di miglia) sembrano confermare le mie sensazioni positive. Per approfondire,qui trovate la presentazione tecnica di Ashok Elluswamy (VP Tesla AI Software) all’ICCV 2025. E qui le statistiche ufficiali.