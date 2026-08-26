





Prova Geely EX5, il Suv da 35.900 euro: prezzo competitivo, viste dimensioni (è lungo 462 cm, largo 190, alto 167) e spazio interno.

Prova Geely EX5: partiamo dalla ricarica…

Piccola deformazione personale: quando mi arriva un’auto elettrica in prova, verifico subito la velocità di ricarica. Qui si arriva al massimo a 117 kW in DC, ma con una curva (testata con un rabbocco in una Free to X in autostrada) abbastanza alta. Nel riportare da 133 a 243 km l’autonomia, in una giornata super-afosa, la potenza è rimasta a lungo sopra gli 80 kW. Il discorso cambia se si ricarica in AC: qui il top è a 11 kW e occorre tempo per riportare la batteria da 60 kWh a un buon livello di riempimento. L’autonomia? Quella dichiarata è di 430 km, abbastanza realistica se viaggi in città, ovviamente ottimistica se vai in autostrada ai 130 o giù di lì. Qui il consumo dichiarato (16 kWh per 100 km, ovvero 6,25 km/kWh) va corretto in 21-22 kWh/100 km. Del resto parliamo di un’auto che pesa circa 18 quintali, con le misure riportate sopra.

Guida divertente, con 218 Cv e 0-100 in 6,9″

La guida è decisamente piacevole, con strumenti semplici e una visibilità straordinaria. E lo spazio per 5 persone c’è tutto. L’accelerazione è buona per auto di questa stazza: si passa da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, con 320 Nm di coppa massima. Il motore ha una potenza di 160 kW (218 Cv), sufficienti per viaggi divertenti. Quanto alla velocità massima, si arriva a 175 km/h. E il prezzo, come si diceva, è competitivo: la versione d’ingresso, la PRO, parte da 35.900, la più accessoriata Launch Edition da 38.900. Ci sono parecchi Suv a benzina molto più costosi in questa fascia di prezzo. Certo, qualche km di autonomia in più non guasterebbe…Va detto che gà nella versione da 35.900 la EX5 offre un’ottima dotazione. Con cruise control adattativo, sistema di centraggio in corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. La commercializzazione è ancora ai primi passi: ne sono state vendute 265 unità nei primi 7 mesi del 2026. Marchio nuovo e rete di vendita da perfezionare: i nemeri dell’anno prossimo ci diranno di più.