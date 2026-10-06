Protezione cavi anti furto: arriva il rinforzo V4

Protezione cavi anti furto: una nuova soluzione arriva dall’Inghilterra con i cavi V4 di Cable Guard. Ecco le caratteristiche.

Protezione cavi anti furto per le ricariche: come funziona

Il produttore di Canterbury stiamo il costo di un cavo rubato stimato in 3.000 euro per furto. Parlando di più di 450 stazioni di ricarica prese di mira in Italia nella prima parte di quest’anno, fino ad aprile. Per la stragrande maggioranza si tratta di caricabatterie ad alta potenza, con danni significativi e colonnine fuori uso per lunghi periodi. Secondo il produttore, “il manicotto del cavo V4 rende efficacemente inutili gli utensili elettrici utilizzati durante un attacco. Attenuando l’efficacia degli strumenti. Cambia l’economia di un attacco via cavo, trasformando un lavoro che una volta richiedeva secondi in un’attività lenta, costosa e molto evidente. La custodia è completamente retrofit. Si installa in 20 minuti ed è stata verificata dai principali produttori di caricabatterie tra cui Nidec, Wallbox e Kempower“.

“Agisce anche come un deterrente”

Il produttore inglese aggiunge che si tratta di “una nuova tecnologia che non solo protegge i cavi dall’essere presi in aree ad alto rischio. Ma agisce anche come un deterrente per il futuro“. Aggiunge Andrea Casartelli, direttore del West Hub, Electrip: “Il furto via cavo è un problema che l’intera industria in Italia deve affrontare e la sicurezza dei nostri punti di ricarica è una priorità non negoziabile. Con CableGuard, abbiamo protetto la nostra rete in tutto il paese. E la nostra collaborazione con Formula Space ci ha permesso di affrontare il problema con una soluzione progettata per l’intero mercato. È un investimento che protegge la nostra esperienza dei clienti e, più in generale, la fiducia nella mobilità elettrica in Italia”. Vedremo se i ladri del rame contenuto nei cavi, sempre più aggressivi, alzeranno bandiera bianca davanti a questa soluzione.

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