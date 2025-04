Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Protesta per le tariffe al Supercharger Tesla di Brescia: Stefano si è visto applicare la tariffa per la fascia oraria più cara, nonostante che… Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Protesta per le tariffe…/ Perché ho dovuto pagare il prezzo più alto, 0,49, e non 0,39?

“B uongiorno, vorrei segnalare una precisazione sul costo di ricarica presso i Supercharger Tesla. Il 20 aprile ho ricaricato presso il Supercharger di Brescia. Ho erroneamente iniziato la ricarica alle 20.59 anziché alle 21.00 ed il costo, per tutta la ricarica terminata alle 22.06, è stato di 0.49 anziché 0.39 euro/kWh, che scattano alle 21.00.

Mi sarei aspettato comunque il cambio di tariffa allo scattare delle ore 21.00, ma evidentemente, contro ogni logica di fascia oraria, per Tesla non è così. Non mi pare corretto, che cosa ne pensate? “. Stefano Taini

Questione di minuti, ma queste tariffe restano molto competitive

Risposta. Due considerazioni. La prima: Tesla evidentemente fissa il prezzo al kWh sull’orario di inizio ricarica, è solo questione di saperlo. Vale in negativo, come è successo a Stefano, ma anche in positivo, se si inizia la sessione prima che la tariffa torni a salire, nelle ore più affollate della giornata. Quindi: val la pena informarsi prima e, nel caso e se non si ha fretta, aspettare qualche minuto per godere della tariffa migliore.

Seconda considerazione: siamo comunque in presenza di tariffe super-competitive, se rapportate alla concorrenza. In questo momento, alla potenza erogata dai Supercharger Tesla, siamo a 0,89 euro al kWh per le Enel X e a 0,65 euro al kWh per le Eni Plenitude. In questo seconda caso si tratta di un prezzo frutto di un ribasso temporaneo, valido fino al 31 maggio. Poi, certo, esistono app e network con cui spendere meno. Ma 0,39-0,49, alle potenze dei Supercharger, resta una gran bella tariffa.