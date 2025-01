Protesta Mediaset. L’emittente ascolta gli “automobilisti elettrici”

Finisce nel migliore dei modi la “protesta” organizzata da alcuni utilizzatori di auto elettriche davanti a Mediaset: con un dialogo costruttivo e rassicurazioni sulla buonafede del colosso televisivo. È proprio il caso di dire: staremo a vedere!

Ieri sera alcuni automobilisti (“elettrici”) si sono dati appuntamento davanti agli studi di Mediaset. Lo scopo del ritrovo era quello di portare nel mondo dell’informazione la voce e l’esperienza di chi guida ogni giorno un’auto elettrica.

Nelle scorse settimane infatti è andato in onda un servizio in cui un giornalista Mediaset evidenziava tutte le disavventure di un viaggio Milano-Caserta; non ultima quella di aver dovuto ricaricare ben 8 volte. In un video pubblicato sul nostro canale YouTube noi di VaiElettrico abbiamo analizzato il racconto andato in onda durante la trasmissione Diritto e Rovescio, abbiamo contattato il collega e con lui abbiamo cercato di capire cosa sia andato storto.

RTI però ha chiesto a YouTube di rimuoverlo per violazione del copyright. A molti automobilisti questa vicenda è saltata al naso e hanno addirittura parlato di censura. Da lì l’idea di chiedere di essere ascoltati e di poter portare la loro visione del mondo elettrico. Una visione che, con giusta consapevolezza, nasce da reale esperienza e non ha nessuna necessità di audience.

Mediaset ha ascoltato le voci degli automobilisti

Portavoce e organizzatore dell’appuntamento è stato Vincenzo Di Bella. “Sono venuti a intervistarci e c’è stato un bello scambio di opinioni, interessante – ci spiega -. Noi non siamo contro chi parla male dell’elettrico. Siamo contrari al fatto che chi è favorevole all’elettrico non abbia mai voce in capitolo. Abbiamo fatto delle proposte per fare servizi e contenuti in cui si parli del fatto che l’auto elettrica non è una nemica”.

Probabilmente la troupe Mediaset si aspettava di trovare una polemica; invece hanno potuto raccogliere tante utili informazioni su come è in realtà l’esperienza di guidare ogni giorno un’auto elettrica.

“Erano anche loro un po’ sulla difensiva all’inizio, in realtà hanno poi capito che volevamo parlare, dire la nostra. Ringrazio Mediaset che ci ha permesso di farlo. Speriamo che questo possa continuare. Sappiamo che continuerà anche una campagna contro l’elettrico, ma se c’è una campagna anche pro, gli italiani avranno una migliore informazione”.

Su quella che avete definito “censura” del video di Vai Elettrico?

“Ci hanno spiegato che Mediaset agisce in questo modo anche per piccole problematiche… Va bene! Ma il vantaggio di essere venuti qui questa sera è che siamo riusciti a dimostrare che non siamo soltanto degli spettatori passivi, ma che qualcuno si attiva in difesa di quella che è una realtà”.

Questo è successo ieri sera davanti ai cancelli degli studi di registrazione di Mediaset a Cologne Monzese. Siamo in attesa che sia mandato in onda il tanto materiale girato dall’emittente.

