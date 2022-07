Prorogati gli sconti sul metano , ma non basta mai. La riduzione dell’Iva al 5% è prorogata al 21/8. Ma le associazioni di settore chiedono misure più incisive .

Prorogati gli sconti, ma i prezzi resteranno altissimi nel 2023

Federmetano e Assogasmetano valutano con estremo favore la proroga dell’IVA agevolata al 5% e l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale per autotrazione. Parlando di “segnale di attenzione al settore e all’utenza del metano in un periodo di grande difficoltà e incertezza...”. Ma neanche questo basta: “Resta la preoccupazione per la breve durata della proroga e per la gravità della situazione che il settore sta fronteggiando. Con un aumento del costo della materia prima gas che sta assumendo proporzioni tali da richiedere ulteriori e più incisive misure adeguate all’entità del fenomeno. Come è noto, le ultime quotazioni TTF giornaliere sono vicine a 177 €/MWh, ampiamente superiori al precedente record registrato in marzo (133 €/MWh). E le previsioni per il prossimo anno termico prevedono valori superiori a 160 €/MWh. Rendendo, di fatto, impossibile assicurare un adeguato servizio all’utenza del gas naturale per l’autotrazione“.

Aumenti di 8 volte, ben superiori alla benzina

Suscita perplessità nelle associazioni il fatto che il gas per le auto sia stato incluso nei provvedimenti agevolativi riguardanti gli altri carburanti. “Come se la gravità della crisi fosse analoga per tutti i prodotti”, commentano Dante Natali di Federmetano e Flavio Merigo di Assogasmetano. “La situazione che il metano sta vivendo (diversamente dai prodotti petroliferi) si protrae ormai da ottobre 2021. Con un’entità dell’aumento molto maggiore di quella di benzina e gasolio. Se il petrolio è cresciuto dal 40 al 60%, il prezzo del gas naturale è aumentato di 8 volte rispetto alla media degli ultimi 15 anni. Occorrono, pertanto, misure congruenti con l’ordine di grandezza della crisi che ha investito il settore, di gran lunga superiore a quella patita dagli altri carburanti“. La richiesta è quindi di intervenire prontamente per far sopravvivere un settore allo stremo delle forze e non in grado di attendere l’insediamento del nuovo Governo.”