Proposte anti abusivi della ricarica: si potrebbe…

Proposte anti abusivi della ricarica: Danilo, un lettore, chiede perché non si prendano misure più drastiche, come una denuncia o una diffida. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Proposte anti abusivi della ricarica: è possibile diffidarli o denunciarli? Il danno c’è

“Grazie per il vostro impegno per la (purtroppo ancora sparuta) community degli elettronauti. Di cui faccio parte con la mia triennale Renault Zoe 135 (batteria 52kWh e ricarica 22kW AC + 50kW DC, mai scelta fu più azzeccata!) di cui non riesco più a fare a meno… Avrei una domanda volta a creare i presupposti per frenare il fenomeno della occupazione abusiva delle colonnine di ricarica pubbliche. In questo comportamento sono ravvisabili violazioni del diritto civile o penale a danno degli utenti o dell’ente erogatore di energia? Per esempio: illegittimo impedimento alla commercializzazione di bene indispensabile, danno diretto per impossibilità di fruizione di un diritto pubblico, danno biologico ecc…Se così fosse, sarebbe possibile denunciare od almeno diffidare l’occupante abusivo?“.

Almeno dotiamo le colonnine di un semaforo che indichi la situazione

“Anche se penso che poi ci toccherebbe… girare armati, un deterrente del genere varrebbe ben più della minaccia di applicazione di un articolo del Codice della strada. Codice disatteso in primis dalle forze dell’ordine. Se questo non fosse possibile, bisognerebbe ripensare le colonnine dotandole di un semaforo indicante occupazione abusiva, vettura in carica, colonnina libera. Con lampeggiante e segnalazione acustica, ad uso soprattutto delle forze dell’ordine. Il che ci renderebbe la vita ben più facile quando siamo alla ricerca della colonnina per ricaricare. Non credo che sia difficile, la tecnologia è trita e ritrita e questo aiuterebbe anche il gestore a rientrare più rapidamente dall’investimento. Oltre che ad eliminare un problema foriero di scelte alternative alla trazione elettrica. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro“. Danilo Mariuzzo.

Proposte anti abusivi comprensibili, ma senza la Polizia Locale…

Risposta. In questa rubrica di dialogo con i lettori il tema dell’occupazione abusiva delle colonnine è tra i più gettonati, con segnalazioni da tutta Italia. Purtroppo solo le Polizie Locali possono garantire una soluzione. Applicando l’articolo del Codice che prevede la multa non solo per chi occupa lo stallo senza ricaricare, ma anche per chi ha terminato l’operazione da oltre un’ora. Si è ipotizzato di tutto per frenare questo malcostume, come l’installazione di “panettoni” che consentano l’accesso solo a chi, avendo un veicolo elettrico, è abilitato ad abbassarli. O anche l’installazione di semafori d’accesso. Ma si tratta di soluzioni complicate da applicare e, se parliamo di suolo pubblico, occorre sempre un’autorizzazione comunale e siamo daccapo: c’è una sensibilità scarsissima. E torna la domanda di sempre: ma se si parcheggiasse davanti a una pompa di benzina impedendo a chiunque di fare il pieno, che cosa succederebbe?