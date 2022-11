Proposta a Lidl per il caos da ricariche gratis: Christian, un cliente con auto elettrica, ha mandato alla catena di discount una possibile soluzione. Eccola.

Proposta a Lidl: come dissuadere gli scrocconi e premiare i clienti

“Dopo aver letto (e constatato personalmente) di tutte le problematiche legate alle ricariche gratuite alla Lidl, mi sono permesso di inviare alla società questa proposta. Potrebbe funzionare per rendere il tutto ancora conveniente per i clienti e dissuadere scrocconi e abusivi. Ecco la lettera: Sono un possessore di veicolo elettrico da oltre 4 anni, e in questo tempo ho apprezzato la vostra iniziativa di posizionare colonnine di ricarica presso i vostri negozi. Purtroppo, sia per esperienza personale, sia per quanto letto su siti specializzati, ho potuto constatare che spesso queste postazioni sono occupate da veicoli non in carica. O da veicoli di non clienti (o almeno che non sono a fare la spesa in quel momento), abbandonati per ore. Impedendo di fatto a chi fa la spesa di fare un rabbocco alla propria auto mentre è in negozio. Ho letto anche dell’iniziativa di stazioni di ricarica che avete avviato in Francia (molto positiva)“.

Ricarica a pagamento per tutti, ma con tariffe diverse

“Mi permetto di proporre una possibile soluzione al caso degli scrocconi e degli abusivi:

1- ricarica a pagamento per tutti

2– necessità di attivare la ricarica utilizzando la carta Lidl Plus

3- presenza di un dissuasore che si abbassa solo in caso di attivazione della colonnina (questo dovrebbe scongiurare gli abusivi)

4- per i clienti che passano la carta Lidl Plus in cassa all’interno del periodo di ricarica applicazione di una tariffa scontata

5- addebito di un costo di occupazione in caso non venga avviata la ricarica e/o sia terminata (questa dovrebbe scoraggiare sia gli abusivi, sia gli scrocconi). Ovviamente il sistema può funzionare solo nel momento in cui il tutto è legato alla propria carta Lidl Plus e quindi ad un soggetto preciso e ad uno strumento di pagamento“. Christian Zanini

Risposta. Vedremo se il Servizio Clienti di Lidl, sempre molto puntuale, risponderà a Christian, così come fatto con un altro lettore. Se sì, ne riferiremo puntualmente, visto l’interessa che la vicenda delle ricariche nei discount continua a riscuotere.

