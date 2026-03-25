Premium

Cosa stai cercando?

Gian Basilio Nieddu
il25 Marzo 2026
0

Pronto l’e-BRT Bergamo: 15 e-bus per 128 passeggeri ciascuno

e-brt Bergamo
2 min

!

A Bergamo il trasporto pubblico diventa sempre più elettrico. Merito del sistema e‑BRT Bergamo – Dalmine – Verdellino, basato su autobus elettrici, che collegherà il Polo Intermodale della Stazione di Bergamo con il Comune di Dalmine e con la Stazione di Verdellino. Il traguardo è vicino: l’intervento complessivo ha già raggiunto l’82% delle lavorazioni ed è stato presentato al pubblico.

Un progetto tutto elettrico per una tratta di 30 chilometri

Il progetto e-BRT è un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico pensato per ridurre il traffico privato e l’inquinamento atmosferico.  In strada una flotta dedicata di 15 autobus articolati da 18 metri a batteria.

Boom di e-bus in tutta l’Ue. Ma sui camion elettrici è sempre la solita Italia

Ogni mezzo, con una batteria di capacità totale di 528 kWh, potrà trasportare fino a 128 passeggeri, di cui 38 seduti e 90 in piedi, ed è dotato di due postazioni dedicate a persone con mobilità ridotta, pianale integralmente ribassato e quattro ampie porte per agevolare salita e discesa.

 

e-BRT Bergamo
La presentazione e-BRT a Bergamo che punta al diesel free entro il 2033

I mezzi, modello Yutong U18,  prevedono per ogni postazione una presa di ricarica USB-C. Il primo autobus è arrivato nel mese di marzo, mentre la consegna dell’intera flotta sarà completata nelle prossime settimane. Ci siamo.

Bologna, primavera all’idrogeno (blu) con 127 bus di Tper

Dal punto di vista tecnologico, i veicoli introducono soluzioni innovative come l’assenza di specchietti retrovisori, sostituiti da videocamere, oltre a sistemi avanzati per il monitoraggio della flotta e del traffico in tempo reale: autobus, pensiline e centro di controllo saranno infatti completamente interconnessi.

e-brt Bergamo
Ricarica degli autobus elettrici a Bergamo, il direttore ATB Bergamo Gianni Scarfone

Ricarica anche con pantografo in deposito e ai capolinea

Il sistema di alimentazione prevede sia ricariche opportunity charging tramite pantografo da 600kW in deposito e ai due capolinea, sia infrastrutture dedicate nei depositi con punti di ricarica notturna con avvolgicavo a soffitto “roll-up” da 100kW.  La componente tecnologica e gli allestimenti di bordo sono made in Italy.

Il sistema e-BRT si sviluppa lungo un tracciato di circa 30 km complessivi tra andata e ritorno, collegando la stazione di Bergamo con la stazione di Verdellino. Oltre ai due capolinea, sono previste 36 fermate complessive, 18 per ciascun senso di marcia, distribuite lungo i Comuni attraversati dal percorso (Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino).

Bergamo diesel free entro il 2033

La flotta e-BRT  aveva visto – ne abbiamo scritto qui – l’arrivo di 11 autobus elettrici a luglio scorso.  Tutti passi utili per centrare l’obiettivo di Bergamo diesel free nel 2033.  A supporto della flotta elettrica, ATB  ha lavorato nel deposito comunale  per avere tutte le prese necessarie per la ricarica. Oltre il sistema e-BRT la flotta di ATB è composta da 43 autobus elettrici, 7 ibridi, 67 a metano e 39 a gasolio. Questi ultimi ormai sono la parte minore, destinata a sparire entro pochi anni.  Un grosso sostegno alla decarbonizzazione è arrivato dagli oltre 5 milioni di fondi del Pnrr.

LEGGI ANCHE: A 2100 metri sulle Dolomiti con l’autobus elettrico di Man guarda il VIDEO

Gian Basilio Nieddu
il25 Marzo 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Boom conto termico 3.0, GSE stoppa invio domande

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!