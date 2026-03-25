Pronto l’e-BRT Bergamo: 15 e-bus per 128 passeggeri ciascuno

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A Bergamo il trasporto pubblico diventa sempre più elettrico. Merito del sistema e‑BRT Bergamo – Dalmine – Verdellino, basato su autobus elettrici, che collegherà il Polo Intermodale della Stazione di Bergamo con il Comune di Dalmine e con la Stazione di Verdellino. Il traguardo è vicino: l’intervento complessivo ha già raggiunto l’82% delle lavorazioni ed è stato presentato al pubblico.

Un progetto tutto elettrico per una tratta di 30 chilometri

Il progetto e-BRT è un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico pensato per ridurre il traffico privato e l’inquinamento atmosferico. In strada una flotta dedicata di 15 autobus articolati da 18 metri a batteria.

Ogni mezzo, con una batteria di capacità totale di 528 kWh, potrà trasportare fino a 128 passeggeri, di cui 38 seduti e 90 in piedi, ed è dotato di due postazioni dedicate a persone con mobilità ridotta, pianale integralmente ribassato e quattro ampie porte per agevolare salita e discesa.

I mezzi, modello Yutong U18, prevedono per ogni postazione una presa di ricarica USB-C. Il primo autobus è arrivato nel mese di marzo, mentre la consegna dell’intera flotta sarà completata nelle prossime settimane. Ci siamo.

Dal punto di vista tecnologico, i veicoli introducono soluzioni innovative come l’assenza di specchietti retrovisori, sostituiti da videocamere, oltre a sistemi avanzati per il monitoraggio della flotta e del traffico in tempo reale: autobus, pensiline e centro di controllo saranno infatti completamente interconnessi.

Ricarica anche con pantografo in deposito e ai capolinea

Il sistema di alimentazione prevede sia ricariche opportunity charging tramite pantografo da 600kW in deposito e ai due capolinea, sia infrastrutture dedicate nei depositi con punti di ricarica notturna con avvolgicavo a soffitto “roll-up” da 100kW. La componente tecnologica e gli allestimenti di bordo sono made in Italy.

Il sistema e-BRT si sviluppa lungo un tracciato di circa 30 km complessivi tra andata e ritorno, collegando la stazione di Bergamo con la stazione di Verdellino. Oltre ai due capolinea, sono previste 36 fermate complessive, 18 per ciascun senso di marcia, distribuite lungo i Comuni attraversati dal percorso (Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino).

Bergamo diesel free entro il 2033

La flotta e-BRT aveva visto – ne abbiamo scritto qui – l’arrivo di 11 autobus elettrici a luglio scorso. Tutti passi utili per centrare l’obiettivo di Bergamo diesel free nel 2033. A supporto della flotta elettrica, ATB ha lavorato nel deposito comunale per avere tutte le prese necessarie per la ricarica. Oltre il sistema e-BRT la flotta di ATB è composta da 43 autobus elettrici, 7 ibridi, 67 a metano e 39 a gasolio. Questi ultimi ormai sono la parte minore, destinata a sparire entro pochi anni. Un grosso sostegno alla decarbonizzazione è arrivato dagli oltre 5 milioni di fondi del Pnrr.

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