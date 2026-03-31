Pronta la Skoda Peaq, manca solo il prezzo…

Pronta la Skoda Peaq, il top di gamma nell’elettrico della marca del gruppo VW. Il lancio previsto per l’estate, in tre versioni.

Il 2026 è un anno fondamentale per l’elettrico Skoda. La gamma, che già poggia su Enyaq e Elroq, si sta per arricchire con il modello entry-level, la Epiq, e con l’ammiraglia Peaq. Proprio quest’utima è stata svelata nella versione ormai definitiva. I clienti potranno scegliere tra tre varianti, la 60, la 90 e la 90x, che erogano potenze che vanno da 150 kW a 220 kW. Le varianti 90 e 90x offrono un’autonomia di oltre 600 km, ormai normali per auto di queste dimensioni. E possono essere ricaricate dal 10 all’80% tramite ricarica rapida DC in soli 28 minuti. La variante 60 riesce a ottenere la stessa carica in soli 27 minuti. La versione più prestazionale (e costosa) sarà la 90x a trazione integrale, scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi.

Pronta la Skoda Peaq: si punta sulla solidità

Quanto alle dimensioni, Skoda annuncia una lunghezza di quasi 4,9 metri, un’altezza di 1,7 metri e un passo di 2.965 millimetri Con cinque o sette posti. Nella prima versione la Peaq offre fino a 1.010 litri di spazio per i bagagli , il più grande vano di carico tra i modelli del marchio ceco. Tra molte altre novità, Peaq include il pacchetto Relax che include sedili ergonomici con funzione massaggio, poggiagambe, Premium Sound by Sonos. E un’app integrata per il benessere. Tutto comunque all’insegna della concretezza a cui Skoda ci ha abituati. A partire dal design Modern Solid. Oliver Stefani, Responsabile Škoda Design, parla di “linearità , semplicità e un chiaro focus su funzionalità e spazio. Ogni decisione progettuale è stata presa tenendo conto della grande praticità del modello e dell’usabilità quotidiana”. Ovviamente il prezzo dovrà essere coerente con quesxta filosofia…