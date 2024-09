Pronta la Renault 4: si svela a Parigi il 14 ottobre nell’anteprima del Salone dell’auto. Arriverà sul mercato a inizio 2025, mentre la R5 è già in arrivo.

Pronta la Renault 4: finalmente si amplia l’offerta della piccole EV

Le vendite delle auto elettriche sono in flessione? Renault non stacca il piede dall’acceleratore e ha il merito di puntare sulle citycar, con prezzi più accessibili. A due anni dal reveal del prototipo, sempre al Salone di Parigi, il gruppo guidato da Luca De Meo svela la versione solo elettrica e completamente rivista di uno dei modelli più iconici, la R4. Le linee dovrebbero ricalcare quelle della concept-car del 2022, la 4ever Trophy, ovviamente senza il look da fuoristrada che era stato scelto per quell’occasione. Ma strizzando comunque l’occhio alla moda dei Suv. È il primo modello sviluppato da Renault in collaborazione con Ampere, il ramo aziendale che si occupa di veicoli elettrici intelligenti. Difficile al momenti ipotizzare i prezzi, ma è difficile che si stia al di sotto della Renault 5, che nella versione con 300 km di autonomia (disponibile nel 2025) costerà sui 25 mila euro. La prima versione, con 410 km di autonomia, costa 32.900.

E al Salone di Torino si svela il City Transformer CT-2

Novità anche al Salone di Torino. Il 13 settembre verrà svelato il City Transformer CT-2, un veicolo elettrico a due posti in grado di modificare la larghezza per adattarsi alle condizioni di traffico delle città. È lungo solo 2,5 metri e, grazie allo speciale telaio a carreggiata variabile, può modificare la larghezza da 1,0 a 1,3 metri. Nel primo caso CT-2 può raggiungere una velocità di 40 km/h; nel secondo la velocità massima arriva ai 90. Il City Transformer CT-2 ha una batteria LFP che garantisce fino a 180 km di autonomia. Sarà disponibile in versione passeggeri, con sedili disposti in linea, e in variante Cargo, monoposto e con zona destinata alle merci. Nasce da un gruppo di ingegneri, designer e imprenditori israeliani, che hanno sviluppato e brevettato un telaio a carreggiata mobile per quadriciclo. Prodotto in Piemonte, dalla CeComp, e sarà in vendita dall’ultimo trimestre del 2026.