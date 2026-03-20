Promozione IPlanet: 25 centesimi di sconto su 18 stazioni fino al 15 giugno

Una promozione con sconto di 25 centesimi a kWh: è l’offerta della rete IPlanet, mentre si teme invece un aumento delle tariffe di ricarica a seguito dell’impennata dei prezzi energetici a causa della crisi in Medio Oriente. La promozione è in vigore fino a metà giugno. I nostri complimenti.
Tre mesi con il kWh a 0,49 (o,59 a Cascina Gobba) con app ma anche con Bancomat o carta di creditoDal 13 marzo fino al 15 giugno, infatti, sarà possibile ricaricare a un prezzo speciale di 0,49 €/kWh (IVA inclusa) su 18 stazioni selezionate e a 0,59 €/kWh (IVA inclusa) presso la stazione di Cascina Gobba.La promozione è valida per le ricariche attivate tramite App IPlanet o POS. A titolo di confronto, le tariffe standard applicate sono 0,74 €/kWh via App e 0,79 €/kWh via POS.Per facilitare l’esperienza dei clienti, le stazioni in promozione saranno facilmente individuabili all’interno dell’app IPlanet grazie al filtro “promozioni” disponibile sulla mappa. Inoltre, presso le stazioni aderenti, la promozione sarà comunicata anche tramite screensaver dedicati.LEGGI anche: “La versione di IPlanet: elettroni o benzina, sempre “pieno” è” e guarda il VIDEO
Scrivi un commento
Iscriviti alla nostra Newsletter
Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
No spam e zero emissioni garantiti!