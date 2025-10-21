Prolectric lancia ProCharge: energia pulita per i cantieri del futuro

L’azienda britannica Prolectric ha presentato il nuovo sistema ibrido ProCharge, che combina pannelli solari e batterie per fornire energia off-grid ai cantieri e ridurre drasticamente l’uso di generatori diesel.

Il sistema integra 12 pannelli solari e una batteria da 120 kWh, capace di erogare fino a 45 kVA di potenza trifase, garantendo affidabilità e sostenibilità anche in aree isolate.

Il ProCharge non sostituisce semplicemente i generatori tradizionali, li affianca in una configurazione ibrida intelligente. Nello specifico, le batterie alimentate dal sole sono la fonte primaria di energia e il diesel entra in funzione solo quando strettamente necessario.

Secondo Prolectric questo approccio permette di ridurre del 75% il consumo di gasolio e di abbattere le emissioni locali e i costi di manutenzione, senza richiedere modifiche radicali alle infrastrutture esistenti.

Efficienza ok nei primi test

Il sistema è stato messo alla prova in un progetto-pilota con l’impresa Kier sull’autostrada A417 nel Regno Unito. Da quanto riportato, pare che il ProCharge abbia garantito all’azienda un risparmio di oltre 32.000 sterline in cinque mesi e una proiezione di 69.000 sterline annue, grazie alla minore spesa per carburante e gestione.

Oltre ai benefici economici, il sistema ha ovviamente migliorato la qualità dell’aria e ridotto il rumore, creando un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per gli operatori e le comunità vicine.

Un hub energetico mobile

Prolectric non ha ancora comunicato la disponibilità commerciale fuori dal Regno Unito, ma un sistema come il ProCharge avrebbe grande potenziale anche nel resto d’ Europa, dove i cantieri pubblici e infrastrutturali sono sempre più vincolati a criteri ambientali e riduzione di CO₂.

Oltretutto, grazie alla sua uscita trifase, il ProCharge può anche alimentare veicoli e macchinari elettrici, come mini escavatori, sollevatori telescopici e veicoli off-road. Può quindi diventare un hub energetico mobile per la transizione green nel settore delle costruzioni, dove cresce la domanda di mezzi elettrificati.

