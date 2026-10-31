Progetto Golf elettrica bloccato: altro taglio Volkswagen

Un dato è certo:, il modello che doveva replicare nell’elettrico, il successo della Golf, è stata un mezzo flop. Le vendite sono sempre state piuttosto modeste e la Volkswagen aveva fatto sapere che si sarebbe voltato pagina con. Con il nome mitico della Golf unito alla solita sigla dell’elettrico, ID.. È stato lo stesso Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ad annunciarlo venerdì 30 ottobre in un messaggio interno ai dipendenti. “So cosa rappresenta la Golf per Volkswagen e per Wolfsburg. Ecco perché questa decisione non è stata davvero facile da prendere per noi”. Messaggio che si chiude con una constatazione disarmante: “Semplicementequest progetto al momento,”.