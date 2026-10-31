Progetto Golf elettrica bloccato: altro taglio Volkswagen

Progetto Golf elettrica bloccato.La crisi Volkswagen porta a un’altra decisione dolorosa, annunciato in un messaggio interno dal n.1 Thomas Schafer.
Progetto Golf elettrica bloccato: “Non abbiamo i mezzi”
Un dato è certo: la ID.3, il modello che doveva replicare nell’elettrico, il successo della Golf, è stata un mezzo flop. Le vendite sono sempre state piuttosto modeste e la Volkswagen aveva fatto sapere che si sarebbe voltato pagina con un’auto completamente nuova. Con il nome mitico della Golf unito alla solita sigla dell’elettrico, ID. Tutto saltato. È stato lo stesso Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ad annunciarlo venerdì 30 ottobre in un messaggio interno ai dipendenti svelato dall’agenzia Reuters. “So cosa rappresenta la Golf per Volkswagen e per Wolfsburg. Ecco perché questa decisione non è stata davvero facile da prendere per noi”. Messaggio che si chiude con una constatazione disarmante: “Semplicemente non abbiamo i mezzi per finanziare quest progetto al momento, la situazione è grave”.
Una minaccia per sbloccare i tagli del personale?
Il messaggio è chiaro: se la fabbrica centrale di Wolfsburg non raggiunge certi livelli di efficienza, anche con tagli del personale, la Golf elettrica non si fa. E con la Golf non parte neppure la nuova architettura software e tecnica del gruppo, la piattaforma SSP (Scalable Systems Platform). Ovvero la base progettuale e industriale che dovrebbe pensionare la MEB, utilizzata con risultati alterni. E che dovrebbe garantire tempi e costi di produzione più competitivi rispetto a una concorrenza, anche tedesca, molto agguerrita. I sindacati, molto potenti in Volkswagen, sono convinti che alla fine la ID.Golf si farà. E che l’annuncio è un’arma di pressione usata per accelerare i tagli di personale. Tagli definiti ancora più urgenti dopo i negativi risultati economici dell’ultimo trimestre. L’azienda rassicura sostenendo che il progetto non è accantonato, ma solo rinviato. E che tempi più lunghi potrebbero consentire di lanciare un prodotto ancora migliore. Ma il segnale è comunque di grande impatto.