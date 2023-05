Progetto europeo HEFT: motore più economico, efficiente e potente per EV

C’è anche l’Alma Mater Studiorum di Bologna nel progetto di ricerca europeo HEFT per un nuovo motore elettrico per EV sincrono a magneti permanenti “a basso costo, più efficiente e ad alta densità di potenza” per i veicoli elettrici.

Otto al lavoro, c’è anche l’Università di Bologna

Il progetto è finanziato con 4 milioni di euro dall’Unione Europea, nell’ambito di Horizon 2020 ed è guidato dalla spagnola Mondragan University, affiancata da otto partner europei tra i quali figura l’Università di Bologna.

L’idea guida è progettare e realizzare un motore per EV interamente riciclabile, a partire dai magneti permanenti terre rare. Il progetto è partito lo scorso dicembre e si concluderà a fine 2026. Propone sfide sulla configurazione di motori elettrici sincroni basati su inverter SiC (raffreddamento diretto di rotore e statore, isolamento anticipato per alta tensione, topologia rotorica multibarriera, avvolgimenti ondulati) e materiali avanzati (magneti GBD avanzati, resina epossidica per fissaggio magnete, composito per motore custodia, resina isolante).

Ev di riferimento Vw ID3 e Fiat 500e

Il nuovo motore prende a riferimento due tipologie di EV in commercio: la VW ID.3 e la Fiat 500e. Dovrebbe operare a 800 Volt, con riduzione delle perdite del 20%, densità di potenza fino a kW/kg e 42 kW/l, con un risparmio sui costi del 28%, sui materiali utilizzati del 50-66%, e con una riduzione del 60% del contenuto di elementi di terre rare (REE). Infine dovrebbe essere riciclabile fino all 80%.