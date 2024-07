Profitti Tesla in calo del 45% a 1,5 miliardi di dollari: il 2° trimestre dell’anno si rivela deludente anche sul piano finanziario, oltre che per le immatricolazioni. .

Profitti Tesla in calo e incassi da vendite di auto giù del 7%

Il calo delle vendite, -5% nel periodo aprile-giugno, non poteva non riflettersi sui risultati economici di Tesla. A fronte di maggiori sconti in un mercato sempre più concorrenziali, i ricavi del settore auto sono diminuiti in maniera più consistente, il 7%, a 19,9 miliardi dai 21,27 del 2023. Unico dato positivo: il fatturato complessivo, comprendendo tutti i settori in cui Tesla opera (fotovoltaico, strage ecc.) è salito a 25,50 miliardi (+2%). Una cifra superiore alle attese della Borsa di Wall Street. Cala invece l’utile adjusted per azione, 52 cent, contro i 62 cent previsti dagli esperti. Insomma, se le vendite di auto sono in calo, Tesla cerca consolazione in altri settori. “Il business dell’Energy Storage continua a crescere rapidamente, stabilendo un record con 9,4 GWh di implementazioni, con conseguenti ricavi e profitti lordi record per l’intero segmento“, si legge nel commento ai dati trimestrali.

Titolo in calo a Wall Street e nessuna notizia sui nuovi prodotti

Altro settore che continua a dare soddisfazione è la vendita di crediti green ad altri costruttori, che evitano così di pagare le multe previste dalla UE: “Nel secondo trimestre abbiamo registrato ricavi record da crediti regolamentari, poiché altri OEM sono ancora in ritardo nel soddisfare i requisiti sulle emissioni“, si legge sul sito della società. Queste parziali compensazioni non sono bastate a soddisfare gli operatori di Borsa, che guardano soprattutto all’andamento dell’auto. A Wall Street il titolo ha perso più del 2%, a 246,38 dollari. Mentre resta il mistero sui piani futuri di Tesla. Nella relazione messa in rete, si fa parla ancora di una “Next Gen Plartform“, senza specificare che modelli nasceranno da questa base tecnica. Forse l’attesissima piccola? Chissà. Quel che è certo è che nel secondo semestre Tesla dovrà fronteggiare anche i dazi imposti dalla UE alle elettriche made in Cina. Tra questi c’è la Model 3, che esce dalla più importante Gigafactory Tesla, Shanghai, con la spaventosa capacità di 950 mila veicoli all’anno.