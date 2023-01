Produzione 500e a quota 100mila nel 2023: il sindacato chiede assunzioni, per far fonte alla forte domanda in arrivo da grandi mercati come la Germania.

Produzione 500e: a Mirafiori cresce l’impegno (e i sabati lavorati)

Nel solo mercato tedesco si sono vendute nel 2022 quasi 30 mila 500 elettriche e Stellantis pensa che ci sia spazio per un’ulteriore crescita in tutta Europa. Lunedì 9 gennaio si è svolto un incontro tra la direzione dello stabilimento Mirafiori e i sindacati. Come indicato dalla Fismic-Confsal, l’azienda ha ufficializzato quanto detto in precedenza dal Ceo, Carlos Tavares. Comunicando l’aumento dei volumi produttivi della 500e: sono previste per il 2023 100mila vetture. Per far fronte alla grande richiesta di produzione, la dirigenza ha comunicato il ricorso ai sabati straordinari, per ora identificati nelle date del 14 e 21 gennaio 2023. Ipotizzando l’utilizzo di ulteriori giornate a venire. Non è chiaro se la salita dei volumi produttivi sarà accompagnata da miglioramenti nei dati tecnici della 500e. Attualmente il dato dell’autonomia è quantificato in 190 km per la versione con batteria da 23 kWh e in poco più di 300 per la versione da 42.

Il sindacato chiede l’arrivo di nuovi interinali

“Per la Fismic Confsal, la notizia odierna di aumento della produzione della 500Bev nel sito Stellantis di Mirafiori è positiva“, spiega la segretaria nazionale Fismic Confsal, Lida Mannucci. “Dopo un periodo di incertezza occupazionale e di difficoltà a reperire materie prime, la notizia di incremento dei volumi denota ottime speranze per il futuro dei lavoratori. La forza lavoro odierna, nonostante il plausibile utilizzo di molti sabati straordinari, non è sufficiente per sottostare alla richiesta di tali volumi di produzione. Per cui abbiamo richiesto all’azienda la possibilità di assumere nuovi interinali“. Comunque vada a finire la vicenda sindacale, le notizie in arrivo da Torino per la 500e dimostrano che non è scontato che l’elettrico faccia perdere posti di lavoro. Se i prodotti sono azzeccati, e la 500e sicuramente lo è, si possono creare nuove opportunità. Soprattutto se le auto vengono costantemente migliorate e aggiornate.