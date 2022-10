Produrre in Europa le celle per EV: 36 aziende fondano Upcell Alliance

Upcell Alliance, con 36 aziende europee associate, è la nuova aggregazione di imprese che vuole portare in Europa la produzione di celle batteria. Da qui al 2030 pensa di poter attirare 150 miliardi di euro di investimenti per creare 100 gigafactory. Nasce in Francia, con propaggini anche in Italia (Comau e Politecnico Milano).

Raccoglie in una federazione tutta la filiera produttiva delle celle, dalle macchine industriali e di produzione, fino alla ricerca e innovazione e la formazione. Nel solco dei progetti auropei European Green Deal e #REPower EU, Upcell Alliance (qui il sito) intende accelerare la transizione alla mobilità elettrica e di assicurare la sovranità europea nelle batterie.

Tutta la filiera per la sovranità europea

Ucpell Alliance è supportata dal governo della Catalogna, dal governo francese e da organizzazioni pubbliche europee e francesi. Tra queste Nouveaux Systèmes Energétiques (NSE), French automotive industry association (PFA), Cluster Auvergne Rhônes-Alpes (CARA), EIT InnoEnergy ed EVOLIS che rappresenta i fornitori di beni strumentali.

I membri europei di Upcell Alliance sono

Fornitore di materiali specializzati: Arkema

Arkema Fornitore di componenti elettrici e soluzioni di automazione: Schneider Electric

Schneider Electric Aziende e fornitori di apparecchiature del riciclo: MTB Recycling and Rousselet Robatel

MTB Recycling and Rousselet Robatel Costruttori di machine e appparecchiature : Alfi Technologies, Bühler, Caire Automation, Cleia, Comexi, Comau, Groupe Huguet, Eltronic, Fives Group, IN-CORE Systèmes, Ingecal, Jorgensen Engineering, Lazpiur, NPB Automation, Ose Group, Rousselet Robatel, Technax

: Alfi Technologies, Bühler, Caire Automation, Cleia, Comexi, Comau, Groupe Huguet, Eltronic, Fives Group, IN-CORE Systèmes, Ingecal, Jorgensen Engineering, Lazpiur, NPB Automation, Ose Group, Rousselet Robatel, Technax Produttori di batterie elettriche: ACC , Verkor, BasqueVolt, Blue Solutions, Freyr, Sunlight Group, InoBat

ACC Verkor, BasqueVolt, Blue Solutions, Freyr, Sunlight Group, InoBat Università e corpi accademici: HESAM University, le cnam, ENSAM, CESI, Universität Oldenburg, Grenoble INP institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes (Grenoble INP – UGA), Politecnico di Milano, Battech-IREC-Eurecat, and CIC energiGUNE

Il 19 ottobre a Lione il battesimo di Upcell Alliance

Le missioni di Upcell Alliance sono:

rafforzare la capacità di innovazione in Europa identificando call per progetti di ricerca R&D&I, creando gruppi di lavoro, seguendo l’esempio delle call per i progetti HORIZON-CL5-2022-D2-01-04 su cui vari membri di Upcell Alliance si sono già posizionati;

promuovere una produzione europea di batterie elettriche attraverso la partecipazione nei progetti di innovazione di settore della Comunità Europea, dei governi europei e delle regioni dei paesi europei;

organizzare eventi pubblici, azioni di promozione e conferenze.

Il prossimo importante evento sarà il congresso Batteries Events a Lione, il 19 ottobre prossimo promosso da Claude Laperiere, Presidente di Upcell Alliance. Da novembre 2022 in poi l’associazione creerà nuovi gruppi di lavoro per posizionarsi nelle call for project europee, come Horizon Europe.

