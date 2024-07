Problemi di software: la e-C3 ritarda il lancio

Problemi di software per la Citroen e-C3, costretta a ritardare il lancio. Lo afferma un report dell’agenzia Bloomberg, citando fonti interne a Stellantis.

Problemi di software: le consegne slittano di mesi

Si tratta di un modello molto atteso, un piccolo Suv con un prezzo d’attacco a 23.900 euro, decisamente più economico del resto della gamma Stellantis. Secondo Bloomberg, però, le cose non vanno secondo i piani iniziali: l’agenzia di stampa parla di ritardi di mesi a causa di problemi emersi nelle verifiche finali del software. Con le consegne che, inizialmente previste nel secondo trimestre dell’anno, sono già slittate a dopo la pausa estiva, secondo quanto riferito da un portavoce dell’azienda. Un inciampo spiacevole per un modello che disponeva già di 30 mila ordini e che appare in grado di rilanciare la presenza di Stellantis nell’elettrico. E che per di più era stato programmato per arrivare sul mercato ben prima della nuova Renault 5, le cui consegne inizieranno nell’ultima parte dell’anno. Anche se con un prezzo iniziale decisamente superiore.

Ritardato pure il lancio della Peugeot e-3008, ma anche la concorrenza…

Sempre secondo Bloomberg, anche un altro prodotto elettrico di punta di Stellantis come la Peugeot e-3008 ha subito ritardi nell’avvio della produzione. In questo caso a causa di problemi a componenti del gruppo propulsore del veicolo. Le consegne erano previste da febbraio, ma in realtà sono partite un mese dopo nella sola Francia e a giugno in altri Paesi, a fronte di 50 mila ordini già raccolti. Il report di Bloomberg ricorda che comunque il gruppo guidato da Carlos Tavares non è l’unico a fronteggiare problemi nella messa a punti del software. La Volkswagen ha patito le pene dell’inferno con lo sviluppo della ID.3 e, a livello di gruppo, la Porsche Macan è stata ritardata di un paio d’anni rispetto ai progetti iniziali. E anche Volvo e General Motors hanno avuto le loro difficoltà, quest’ultima bloccando le vendite della Chevrolet Blazer per il black-out degli schermi dell’infotainment .

