Problemi di software con una VW iD.3 prima serie: il racconto di Enrico, un lettore che ha preso un modello usato del 2020.

Problemi di software con un modello del 2020

“Vi scrivo per segnalarvi delle problematicità che sto riscontrando in quanto possessore di una VW ID.3 del 2020. Ho comprato l’auto usata ad ottobre 2023 e devo dire che l’esperienza di guida è ottima. Tuttavia da più di un anno un problema mi segue: il sistema infotaiment non funziona correttamente. Si riavvia continuamente durante la marcia e rimane acceso mentre la vettura è spenta. Ho segnalato questo problema per la prima volta nel giugno 2024, con l’auto ancora in garanzia. In quell’occasioneero rimasto a piedi perché la batteria 12V si era scaricata. Vengono effettuate delle azioni di richiamo e un aggiornamento del software. Il problema sembra risolto. Guido l’auto per qualche mese, il sistema infotaiment sembra funzionare correttamente, capita solo saltuariamente che si riavvi. A marzo 2025 si rompe l’attuatore dello sportellino di ricarica. Rischio di rimanere senza batteria perché non è possibile aprire lo sportello. Mi reco in un service VW e la soluzione è stata romperlo (non sto scherzando). 740€ di preventivo. Fortunatamente riesco a ripararlo in un modo più economico, prendendo pezzi originali, ma risparmiando sulla manodopera. Nemmeno una settimana dopo appare una scritta: “il sistema elettrico non funziona bene, recarsi in un officina”. Procedo.

I malfunzionamenti si intensificano e la garanzia non c’è più

Mi viene detto che una diagnosi di 2 ore costa 340€. Non avendo altre soluzioni acconsento. Fortunatamente il problema si rivela essere uno dei moduli della batteria ad alto voltaggio, che viene sostituito senza spese a mio carico. L’auto mi viene riconsegnata dopo 10 giorni senza l’accesso ad internet. Lamento questo aspetto e il service corre subito in difesa: “Noi abbiamo toccato solo l’impianto ad alta tensione, il problema non è stato causato dal nostro intervento”. Insisto, in sede del tagliando, per risolvere il problema che viene fortunatamente risolto. Ritirata l’auto dal tagliando, in giugno 2025, mi viene riconsegnata con degli evidenti problemi di infotainment, gli stessi di giugno 2024. Loro subito li imputano all’aggiornamento in corso e mi spediscono a casa. Segnalo loro che questi problemi non si sono risolti nemmeno dopo giorni. Verso la fine di luglio si intensificano i malfunzionamenti. Decido di riportare la macchina al service. Solita diagnosi da 340€, ci tengono a precisare che l’intervento sarà sicuramente a mio carico visto che stavolta non è piu in garanzia come nel 2024 (anche se il problema sembra il medesimo). Mi chiamano dopo qualche giorno per dirmi che, confrontandosi con la casa madre, ritengono sia necessario un aggiornamento pesante delle centraline per risolvere il problema. Costo stimato 700€.

Problemi di software: “Ci sentiamo abbandonati…”

Fortunatamente il conto finale è un po’ piu basso: 590€. Con l’amaro in bocca pago e spero di poter tornare a guidare la mia auto.Dopo solo 2 giorni i problemi si sono ripresentati, con la stessa intensità di quando l’avevo portata. La porto immediatamente al service, effettuano una diagnosi e mi dicono che devono nuovamente confrontarsi con casa madre per capire il problema. Ad oggi, 3 giorni dopo, non so ancora qual’è il problema e se ho pagato 590€ inutilmente. Non si sono offerti di rimborsare questa cifra, la loro unica soluzione è permutare per una (magra) cifra la mia ID.3 con un’altra auto. Purtroppo il mio non è un caso isolato, molti stanno riscontrando problemi dopo gli aggiornamenti over the air. I più comuni sono il problema da me descritto e un anomalia del sistema SOS. VW ci rimanda ai Service, che o non sanno come intervenire o fanno preventivi assurdi. Chiamando il VW Customers Care le spiegazioni non sono migliori. Ci sentiamo abbandonati. Spero che la mia segnalazione possa tornare utile in qualche modo, rimango a disposizione se servissero dei chiarimenti “. Enrico Todeschini

Risposta. I guai legati al software della Volkswagen ID.3 sono cosa nota e sono stati alla base dello scarso successo iniziale di questo modello. Poi le cose sono migliorate con le produzioni successive, ma evidentemente restano i problemi per chi quelle auto le guida. Non possiamo che auspicare un atteggiamento più costruttivo (anche sul piano economico) da parte del costruttore. E invitare chi pensa di acquistare una ID.3 usata di quel primo periodo di verificare con cura, prima, il funzionamento del software, controllando bene l’infotainment.

