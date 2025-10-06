Problemi di assistenza con una VW ID.4







Problemi di assistenza con una Volkswagen ID.4. Un lettore veneto lamenta i tempi lunghi dell’intervento e la ” gestione assurda dell’auto sostitutiva”. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Problemi di assistenza: “L’auto ha smesso di funzionare, con messaggi di errore”

“S ono proprietario di una Volkswagen ID.4 Pure Edition Plus. Acquistata nuova nel marzo 2025 presso Ceccato Automobili di Vicenza. Il 29 settembre 2025 l’auto ha improvvisamente smesso di funzionare. Mostrando vari messaggi di errore, l’impossibilità di entrare in modalità “READY”, il selettore delle marce bloccato e il freno di stazionamento inserito. Dopo aver escluso problemi legati alla batteria ausiliaria a 12V, ho contattato l’assistenza Volkswagen ID. Il carro attrezzi, previsto nel pomeriggio dello stesso giorno, è arrivato solo alle 10:50 del giorno successivo. Con un ritardo di quasi 20 ore e senza alcuna comunicazione efficace.

“Avevo chiesto un’officina autorizzata a intervenire sulle batterie…”

Avevo chiesto esplicitamente che l’auto fosse trasportata presso Ceccato Automobili di Villorba, officina autorizzata a intervenire sulle batterie ad alta tensione delle vetture ID. Invece il veicolo è stato portato invece presso De Bona Motors di Conegliano, che non è autorizzata a mettere mano su vetture BEV. Di conseguenza, il trasferimento verso la sede competente di Venezia potrà avvenire solo la settimana successiva. Allungando ulteriormente i tempi prima ancora che venga effettuata una diagnosi. A tutto questo si aggiunge una gestione assurda dell’auto sostitutiva. Me ne è stata proposta una per soli 3 giorni e da ritirare all’aeroporto di Treviso, a circa 30 km di distanza.

“Ho ferma l’unica auto di famiglia e mezzo di lavoro, possibile?”

Una soluzione impraticabile per chi, come me, utilizza questa come unica auto familiare e mezzo quotidiano per il lavoro. Ho inviato una PEC ufficiale di diffida a Volkswagen Group Italia, ma a distanza di giorni non ho ricevuto alcuna risposta. Trovo inaccettabile che un’auto elettrica nuova e costosa, ferma da oltre una settimana per un guasto improvviso, non riceva un’assistenza tempestiva ed efficace. L’atteggiamento di Volkswagen e della rete di assistenza mina completamente la fiducia del cliente. E rende l’esperienza di possedere un’auto elettrica molto lontana dalle promesse di affidabilità e supporto “ . Massimo Peruzza