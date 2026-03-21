





Problemi con una Ypsilon a km 0: all’atto della consegna l’auto, elettrica, presentasegni sulla carrozzeria. Di qui la rabbia di un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Problemi con una Ypsilon acquistata a km 0

“Vi scrivo per denunciare pubblicamente la pessima esperienza di acquisto avuta con la rete ufficiale Stellantis. A fine dicembre la mia famiglia ha acquistato una Lancia Ypsilon LX elettrica (con contratto regolarmente intestato a mia madre, Maria Bianchi). Essendo una vettura Km 0, e quindi teoricamente già prodotta, configurata e pronta all’uso, abbiamo proceduto fiduciosi alla rottamazione della nostra vecchia auto. Con consegna pattuita per il 9 febbraio. A ridosso della consegna è iniziata l’odissea: la concessionaria ci comunica che l’auto non può essere consegnata per non precisati “difetti ai pannelli“. La domanda sorge spontanea: come fa una vettura Km0 ad avere difetti di carrozzeria o assemblaggio tali da bloccarne la consegna per mesi? Si tratta di un difetto di fabbrica diffuso sulla nuova Ypsilon o la vettura ha subìto danni occulti prima di esserci venduta? Nessuno ci ha mai dato una risposta chiara, fornendo versioni sempre discordanti.

Alla consegna (ritardata) graffi evidenti sulla carrozzeria: che fare?

Nel frattempo, essendo rimasti a piedi, ci è stata fornita come prima auto di cortesia una Fiat 500e base con autonomia reale di appena 100 km. Inadeguata alle nostre esigenze quotidiane, causandoci enormi disagi. Solo dopo innumerevoli pressioni siamo riusciti a ottenere un’Alfa Junior. L’epilogo è avvenuto con oltre un mese di ritardo rispetto agli accordi. Andiamo finalmente a ritirare la Ypsilon e scopriamo che presenta graffi evidenti sulla carrozzeria. Facciamo notare il danno, per il quale abbiamo preteso di fissare subito un appuntamento per iscritto per la riparazione. Per tutta risposta, veniamo trattati a pesci in faccia, con estrema arroganza e scortesia dal personale, che ci liquida in fretta e furia dicendoci banalmente di “tornare”. Nessuna scusa per i mesi di ritardo o indennizzo commerciale, zero trasparenza ed empatia. È questo il decantato rilancio del marchio Lancia? È così che Stellantis tratta i clienti che decidono di investire cifre importanti nell’elettrico? “. Davide Spiridigliozzi, Frascati RM

Risposta. Purtroppo capita con tutte le marche di trovare interlocutori sgarbati. In questi casi non resta che una strada: dare un ultimatum al venditore, al termine del quale il tutto verrà messo nelle mani di un legale. Con inevitabile richiesta di risarcimento dei danni subiti nell’attesa di un’auto conforme a quanto concordato. Qui non è questione di problemi legati all’elettrico. È questione di rispetto nei confronti di chi impagna cifre importanti per l’acquisto di un’auto.