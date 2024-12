Problemi con una Volkswagen ID.4: un lettore scrive per un fermo in officina che si protrae da oltre un mese, dopo un aggiornamento software. Che fare? Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Problemi con una Volkswagen ID.4, dopo dopo l’aggiornamento software: che fare?

“Sono un felicissimo possessore di una ID.4 Pure Performance, acquistata a febbraio 2023. Il giorno 5 novembre ho fatto partire regolarmente l’aggiornamento software (in zona con segnale massimo etc.) dalla versione 3.2 alla versione 3.7. L’aggiornamento si è bloccato a metà e, il giorno dopo, ho dovuto chiamare l’assistenza che, con carro attrezzi, mi ha portato l’auto nell’officina Volkswagen più vicina. Ad un mese di distanza l’auto è ancora ferma in officina. Mi è stato riferito che è stata sostituita la centralina gateway, ma, ahimè, senza alcun risultato. Continuano a dirmi che sono in continuo contatto con Verona per una diagnosi ma, di fatto, la mia auto è ferma ed inutilizzabile da un mese esatto. So che molti altri sono nella stessa mia situazione e mi piacerebbe avere la vostra opinione schietta e sincera come sempre. Visto che il vostro Paolo Mariano è un fedelissimo VW e che conosce perfettamente le dinamiche dell’Azienda, che cosa mi consigliate di fare? Come posso comportarmi?“. Gianvittorio Sommariva

Ecco che cosa può essere successo

Risposta. Da quel che abbiamo potuto accertare, questo tipo di guasto può capitare (sempre più raramente, pare) durante gli aggiornamenti da remoto, over the air. E può capitare addirittura che l’auto vada in blocco. In genere, per quel che hanno riferito altri lettori, il problema viene risolto abbastanza rapidamente in concessionaria. In casi più rognosi, come il suo, può accadere che oltre alla corretta esecuzione dell’aggiornamento, si debba procedere secondo una scaletta di interventi. Come per esempio la sostituzione della centralina che ha citato, per ripristinare funzionalità che a seguito del blocco non risultano ristabilite in modo corretto. Vediamo se a questo punto la concessionaria, lavorando in contatto con i tecnici della sede centrale a Verona, riesce a garantirle una rapida soluzione del fermo auto. Se così non fosse, invitiamo il lettore a ricontattarci per approfondire.