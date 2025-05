Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Problemi con una minicar elettrica, una JIPSY-JY-HS. Paolo ne ha acquistata una per la moglie, ma ora il veicolo non tiene più la carica. Che fare? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Problemi con una minicar, una JIPSY che non tiene più la carica

“Seguivo con interesse Vaielettrico da un bel po’ di anni, il che mi ha tolto i pochi dubbi sull’elettrico e decisi di acquistare la mia prima minicar elettrica. Apprezzo enormemente l’imparzialità e competenza con cui vi confrontate col variegato mondo della mobilità verde. Nel luglio dello scorso anno (2024) ho acquistato per mia moglie la seconda minicar elettrica, la JIPSY-JY-HS del gruppo Jiayuan Electric Vehicles. La scelta della versione con batterie al piombo gel è stata fatta in funzione del regolamento condominiale in tema di sicurezza nei BOX. Vivendo a Rimini, città in pianura, tale veicolo è più che soddisfacente per tragitto casa/lavoro e viceversa. Recentemente, purtroppo, è sorto un problema: improvvisamente non tiene più la carica. Quando l’indicatore, composto da “tacche” bianche, 1 gialla e 1 rossa, arriva alla quinta tacca bianca ( perciò sopra il 50%), improvvisamente scende al livello di guardia. Inutile spiegare il disagio e il rischio di dore chiamare il carro-attrezzi“.

Chi dice di cambiare tutta la batteria, chi solo tre celle: a chi devo dare retta?

“Interpellata l’officina convenzionata, la diagnosi era di un sospetto decadimento di una della 6 batterie. Portata immediatamente per la sistemazione, è scaturito che le betterie difettose sono ben 3, ma dalla sede hanno detto all’officina di cambiarle tutte. Premetto che la vettura ha 10 mesi di vita, ha percorso 3.800 Km e effettuato circa 80/85 cicli completi di carica. L’officina si è interfacciata con l’importatore (Manara Marine ) e le è stato detto che le batterie non sono in garanzia. A prescindere da ciò che viene definito ‘garanzia legale’ verso un acquirente privato, il fatto che consiglino di cambiarle tutte ( anche se l’officina dopo varie prove di carica/scarica dice che le altre 3 non hanno problemi) fa legittimamente supporre che la casa madre sia a conoscenza di questo problema. Mi scuso della lunghezza, ma desidero che la situazione sia ben chiara. Chiedo il Vostro competente parere. Grazie dell’attenzione“. Paolo Darley

Prima cosa da fare: accertarsi se davvero non c’è garanzia…

Risposta. Due cose vanno appurate e cercheremo di farlo nei prossimi giorni, magari con l’aiuto anche di altri lettori. La prima è se veramente non esiste alcuna garanzia sulla batteria, visto che la macchinetta ha solo 10 mesi. La seconda è capire se altri hanno sofferto dello stesso problema con lo stesso modello. In questo secondo caso, ci si potrebbe organizzare per chiederne conto al costruttore. Ma il nodo centrale resta quello della garanzia di legge, sulla quale va subito fatta luce.

