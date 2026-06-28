Problemi con la Zoe, altra lamentela

Problemi con la Zoe: arriva un’altra lamentela, ancora legata a tempi ritenuti troppo lunghi per risolvere gli inconvenienti. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Problemi con la Zoe: connettività che non si sistema
Vi scrivo perché mi ha colpito questo articolo, dato che mi trovo nella stessa situazione. Non sono un’azienda, sono un privato. Ho una Tesla ed una Zoe che ho acquistato usata come seconda macchina. Una volta presa l’auto ho fatto tutti i controlli possibili per verificare che fosse a posto. E ho notato che qualcosa non funzionava: sensore angolo cieco, caricabatterie telefono ed i comandi remoti. Registrandomi all’app Renault, scopro che l’auto è ancora coperta dalla garanzia Usato Renault. Mi reco al service più vicino e chiedo se i problemi rilevate sono coperte da garanzia. Il service conferma che lo sono e procede con gli interventi. Gli specchietti ed il caricatore vengono sostituiti, mentre il problema di connettività non viene risolto ed iniziano gli interventi ed i test in officina. Da maggio 2026 entra e esce dall’officina per 90 giorni totali. L’officina, nonostante il problema non sia mai stato risolto, una volta scaduta la garanzia usato Renault inizia a farsi pagare la sostituzione dei pezzi. Perché, a detta loro, l’auto non è coperta da nessuna garanzia (??), quindi probabilmente i due interventi passati me li sono immaginati.
Passano le settimane e la garanzie finisce: ora devi pagare…
Il Service Renault scarica il barile sulla casa madre, con la quale dicono di comunicare anche loro solo tramite mail. E quindi le risposte non sono istantanee. Non hanno possibilità di fare le prove dei servizi connessi se non sono presente con il mio telefono e la app installata. Tutto questo per dire che Renault Italia si occupa dei problemi finchè l’auto è in garanzia. Poi la palla passa ai concessionari, che sono responsabili dei contratti sull’usato. Se poi il Service ha bisogno di supporto tecnico remoto, il problema potrebbe non risolversi mai. Non esiste un coordinamento che permette ad un’officina di completare un lavoro, o fare dei controlli incrociati. Ho acquistato questo modello anche per la possibilità di gestirlo da remoto secondo le mie necessità. Invece mi sono trovato un Service che mi dice che l’auto è marciante e che la connessione è una cosa secondaria. Tesla invece ha tutto in casa. Basta portare l’auto al service, nessuno scarica il barile su altri reparti ed il problema viene risolto.
Problemi con la Zoe: inutile proporre servizi senza farli funzionare
Oggi tutte le case auto sono brave ad assemblare un’auto. Ma quello che conta è il software e l’integrazione con tutto il contesto. Stato dell’auto, pianificazione dei viaggi, stato delle ricariche, disponibilità dei punti di ricarica, monitoraggio di quelli liberi. Inutile continuare a proporre servizi connessi se non si è in grado di farli funzionare h.24 o se le informazioni non sono in tempo reale. Il problema non è l’elettrico, ma tutto quello che gira intorno alla tecnologia. Anche auto termiche hanno servizi connessi, ma i centri assistenza dovrebbero avere gli strumenti per supportare anche a livello software. E non solo meccanico. Data l’organizzazione aziendale frammentaria di Renault, questa sarà la mia ultima auto di questo marchio, non in grado di stare al passo coi tempi. Ho dovuto mettere un avvocato di mezzo perché mi ritrovo con servizi di cui non posso usufruire. Auto ferma per mesi in officina, qualcuno dovrà pagare per questo disagio. Spero che questa mia esperienza possa aiutare altri a fare scelte più consapevoli“. Andrea Marchetti
Risposta. Ribadiamo quano detto in altre occasioni: pubblichiamo questi sfoghi non per attaccare questo o quel costruttore. Ma per far circolare le informazioni al fine di identificare quali sono i problemi e arrivare a una soluzione. Con tempi più accettabili rispetto a quelli che spesso riscontriamo.