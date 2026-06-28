Problemi con la Zoe, altra lamentela

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Vi scrivo perché mi ha colpitodato che mi trovo nella stessa situazione. Non sono un’azienda, sono un privato. Hoche ho acquistato usata come seconda macchina. Una volta presa l’auto ho fatto tutti i controlli possibili per verificare che fosse a posto. E ho notato che qualcosa non funzionava: sensore angolo cieco, caricabatterie telefono ed i comandi remoti. Registrandomi all’app Renault, scopro che l’auto è ancora. Mi reco al service più vicino e chiedo se i problemi rilevate sono. Il service conferma che lo sono e procede con gli interventi. Gli specchietti ed il caricatore vengono sostituiti, mentre il problema di connettività non viene risolto ed iniziano gli interventi ed i test in officina. Da maggio 2026 entra e esce dall’officina per 90 giorni totali. L’officina, nonostante il problema non sia mai stato risolto, una volta scaduta la garanzia usato Renault inizia aPerché, a detta loro, l’auto non è coperta da nessuna garanzia (), quindi probabilmente i due interventi passati me li sono immaginati.