Problemi con la Citroen e-C4 per Maurizio

Problemi con la Citroen e-C4 di Maurizio, un lettore emiliano. Un lungo fermo-macchina per un’auto ritirata solo a febbraio. Vaielettrico risponde.

Problemi con la Citroen, ferma in officina da un mese

“H o acquistato una Citroen C4E a Gennaio 2021.Ritirata i 4 Febbraio 2021, alla prima ricarica ha mandato in blocco la wall box Enel X che utilizziamo da più di un anno su una vettura di altra marca: ovviamente senza problemi. Da allora la vettura è stata : aggiornata software il 7 Febbraio; ricoverata in officina per 2 settimana; restituita con ancora il problema presente; ricoverata nuovamente per 3 settimane; restituita e ritirata nuovamente. Attualmente è ferma da circa un mese in officina presso la Concessionaria che me l’ha venduta, in attesa che venga addirittura un SUPER ESPERTO dalla Francia per visionarla. In pratica da Febbraio ho avuto l’auto (regolarmente pagata), per circa 18 – 20 giorni. Il servizio assistenza della casa è a dir poco spaventoso in quanto hanno chiesto e richiesto le stesse informazioni a me (tramite la concessionaria), per almeno 3 volte. T utto indica che il problema sia sulla vettura: ho ospitato a casa mia altre vetture elettriche e tutti si solo regolarmente caricate. Ho espresso alla Concessionaria la mia richiesta : sostituzione della vettura con una uguale, ma funzionante. Sinceramente non so cosa devo fare oltre quanto sopportato fino ad oggi. Non auguro a nessuno questa odissea. Maurizio Campedelli, Castelfranco Emilia (MO)

P.S. ovviamente ho avuto auto sostituiva a mia disposizione. Opel, (benzina), DS3 (elettrica). Attualmente un Peugeot 308 TD per il quale ho dovuto addirittura dare una cauzione di 800 euro miei:Citroen non prevede di fornire auto con copertura 100%.

L’assistenza delle auto elettriche (tutte) è un’incognita

Risposta. Non abbiamo sufficienti elementi per entrare nel merito dei problemi accusati, ci riserviamo di farlo nel momento in cui la Citroen darà spiegazioni. C’è però una cosa che ci colpisce e che accomuna altri proprietari di auto elettriche (pochi, per fortuna) che hanno avuto guasti. Ovvero il fatto che la rete dell’assistenza “normale” davanti a una EV in panne alza le mani e chiama in causa il costruttore a livello centrale. Da ultimo è successo anche al nostro collaboratore Paolo Mariano con la sua Volkswagen ID.3 (qui tutto il racconto).

In quel caso il Servizio Clienti si è comportato in modo inappuntabile (anche per l’auto sostitutiva), ma anche l’auto di Paolo è rimasta ferma per oltre 15 giorni. Per la sua Citroen e-C4, Maurizio si è sentito dire addirittura che arriverà un esperto dalla Francia. Questo è un tema che merita un approfondimento, per capire come le Case si stanno attrezzando davanti a problematiche completamente nuove. E, da parte dei costruttori, esige che si attrezzino per alleviare i disagi dei clienti.

