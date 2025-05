Problemi con la Ami: “Mai più un’elettrica”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Problemi con la Ami: Giuseppe lamenta il lungo fermo-auto, già due mesi patito per un guasto alla piccola Citroen. “Mai più una vettura elettrica“, commenta. Ricordiamo che la la mail per inviarci i vostri messaggi è info@vaielettrico.it

Problemi con la Ami: “Dopo 2.700 km il caricabatterie si rompe e non carica piu”

“Sono un vostro lettore da un anno, trovo i vostri servizi sempre interessanti. Vi scrivo per condividere la mia pessima esperienza con la Citroen AMI. A casa ho da 3 anni installato un impianto fotovoltaico da 6 KW. Da allora l’idea di farmi la macchina elettrica mi aveva ingolosito. Cosi ad aprile 2023 decido con entusiasmo di comprare per mio figlio una Citroen AMI.

Primo problema il disagio del fatto che è stata consegnata a gennaio 2024 (dopo che ho minacciato di avvalermi della facoltà di risolvere il contratto). Sta di fatto che dopo piu un anno scarso di impiego cittadino e 2.700 km effettuati nel percorso casa-scuola, si rompe il caricabatterie e il mezzo non carica piu. Chiamo il call center dell’assistenza che, dopo varie peripezie, mi spedisce il mezzo in assistenza a 300 km di distanza, perché nessun concessionario in zona lo accettava“.

È ferma da due mesi, in attesa di un ricambio di cui non si sa nulla, possibile?

“Ho telefonato a un paio di concessionari in zona per chiedere se mi riparavano la macchina, ed erano disponibili. Ma appena dicevo che era una AMI, la risposta era “ah no mi scusi, mi son sbagliato, siamo pieni per il prossimo mese, deve richiamare piu avanti“. Con il palese dubbio che i concessionari Citroen stiano sabotando volontariamente l’assistenza. Sta di fatto che la macchina è ferma da 2 mesi in attesa del pezzo di ricambio che non arriva mai e non se ne sa nulla.

Ho chiamato ripetutamente il call center: mi ha rimbalzato di volta in volta da un numero all’altro, han detto che han sollecitato la fornitura del pezzo di ricambio, che hanno aperto una pratica, etc. Fino a dirmi che è colpa del Ramadan, dato che in marocco non han lavorato per un mese. Cosa che trovo per nulla credibile. Mi è stato proposto, dopo mie insistenze, un mezzo sostitutivo…. Ma il numero del fornitore del mezzo non risponde! E al call center mi han detto che mi offriranno un’auto “normale”, tipo C1-C2! Che non mi serve a nulla“.

“Con le auto termiche in trent’anni non ho mai avuto un disagio simile”

“Nel frattempo la scuola è quasi finita, l’assicurazione corre e non si sa quando sarà riparata la mia macchina. Il concessionario telefonicamente mi ha detto che ne ha un’altra che è li ferma da 4 mesi in attesa dei ricambi! Sono fortemente deluso da questa esperienza. Penso proprio che questa AMI sarà l’ultima macchina elettrica ad entrare in casa per i prossimi 30 anni, finche non vi sarà una rete capillare di meccanici e assistenza che funzioni.

Sicuramente non comprerò mai più una Citroen a prescindere, visto che la loro assistenza è inqualificabile (nel senso proprio della parola). Se avessi acquistato una comune microcar a gasolio sono sicuro che non sarei incorso in questa disavventura. Dato che vengono riparate tranquillamente dal meccanico sotto casa. E aggiungo che con le macchine termiche finora avute in 30 anni di patente non mi è mai capitata un disagio simile“.

I problemi con la Ami non sono meno importanti perché è una macchinetta…

Risposta. Che dire davanti a un racconto come questo? Sicuramente la Ami è una macchinetta azzeccata per dimensioni e prezzo, oltre che per il design. E siamo sicuri che in un futuro fatto sempre di più da mezzi in affitto, nelle grandi città ci sarà sempre più spazio per veicoli come questo.

Però è anche vero che un costruttore del livello e delle dimensioni di Stellantis dovrebbe garantire un’assistenza adeguata a tutti i veicoli, al di là della taglia e del costo. Speriamo almeno che questa lettera serva a sbloccare la situazione per il nostro lettore e per altri che si trovassero nella nostra situazione. Anche se i problemi di assistenza capitano anche con le auto termiche e in particolare con le macchinette, su cui sono stati scritti fiumi d’inchiostro.

