Problemi con Ioniq 6: “Cali di tensione della batteria 12V”

!





Problemi con Ioniq 6: un lettore lamenta ripetuti e improvvisi calo di tensione della batteria 12V. Senza un’efficace riparazione, al momento. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Problemi con Ioniq 6: “Mi hanno sostituito l’unità ICCU, ma…”

“Vi scrivo per segnalare un caso di grave difetto tecnico e di sicurezza che riguarda la mia Hyundai Ioniq 6 AWD. Problema che sta colpendo a livello globale la piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai/Kia. Nonostante l’auto abbia già subito una sostituzione dell’unità ICCU (Integrated Charging Control Unit) in garanzia, il difetto si è ripresentato a circa 65.000 km. Il veicolo manifesta improvvisi cali di tensione della batteria 12V, con messaggi di errore critici: “Batteria 12V scarica. Arrestare il veicolo in sicurezza”. I punti chiave della mia segnalazione: 1) Rischio Sicurezza – Il guasto può causare lo spegnimento improvviso dei sistemi di trazione e servoassistenza durante la marcia. Come documentato dai richiami ufficiali NHTSA negli USA (24V-868) e dai report tecnici del 2025/2026. 2) Riparazione Inefficace – Il problema persiste anche dopo la sostituzione dell’hardware, suggerendo un difetto di progettazione intrinseco che Hyundai non riesce a risolvere definitivamente. 3) Abbandono del Cliente – Nonostante il diritto contrattuale a un’auto sostitutiva, le officine della zona (Firenze/Lucca) si dichiarano impossibilitate a fornirla. Costringendomi a circolare con un mezzo potenzialmente pericoloso o a restare appiedato a tempo indeterminato.

“Ecco l’alert dell’ultimo episodio di guasto” In allegato invio la foto del cruscotto scattata durante l’ultimo episodio di guasto. Resto a disposizione per fornire la cronistoria dei precedenti interventi e le comunicazioni ufficiali intercorse con la casa madre. Ritengo che questa problematica meriti un approfondimento giornalistico. Per tutelare i numerosi possessori di veicoli basati su piattaforma E-GMP (Ioniq 5/6, EV6, GV60) che si trovano nella mia medesima situazione. Cordiali saluti“. Luca Corti

Problemi con Ioniq 6: che cosa abbiamo trovato in tema

Risposta. In rete abbiamo trovato solo articoli del 2023 che parlavano di un problema alla Ioniq 5 simile a quello segnalato dal lettore. Per risolverlo era necessario sostituire l’Integrated Charging Control Unit (ICCU) e il fusibile ICCU. Si spiegava poi che “in alcuni veicoli in cui è stato sostituito solo del fusibile ICCU hanno riscontrato il codice di errore diagnostico P1B77, che indica un errore di alta tensione nel pacco batteria a causa del guasto dell’ICCU. In questi casi, è necessario sostituire anche il gruppo relè di potenza (PRA) nella batteria EV”. Alcuni proprietari di Ioniq 5 lamentavano poi che la batteria da 12 volt della loro auto si scaricava senza una ragione apparente. Hyundai aveva individuato la causa del problema soprattutto nell’eccessivo utilizzo di app Bluelink. Mettendo in campo soluzioni come limitare il traffico del server Bluelink a 20 transazioni al giorno e bloccare altre app dal server principale. Hyundai è una Casa seria e dovrebbe fare chiarezza sul tema. In rete abbiamo trovato soloche parlavano di un problema allasimile a quello segnalato dal lettorePer risolverlo era necessario sostituire l’Integrated Charging Control Unit (ICCU) e il fusibile ICCU. Si spiegava poi che “in alcuni veicoli in cui è stato sostituito solo del fusibile ICCU hanno riscontrato il codice di errore diagnostico P1B77, che indica un errore di alta tensione nel pacco batteria a causa del guasto dell’ICCU. In questi casi, è necessario sostituire anche ilnella batteria EV”. Alcuni proprietari di Ioniq 5 lamentavano poi che la batteria da 12 volt della loro auto si scaricava senza una ragione apparente. Hyundai aveva individuato la causa del problema soprattutto. Mettendo in campo soluzioni come limitare il traffico del server Bluelink a 20 transazioni al giorno e bloccare altre app dal server principale. Hyundai è una Casa seria e dovrebbe fare chiarezza sul tema.