Problemi con il software di una Audi Q4

Ha tu Problemi con il software e la connessione di una Audi Q4 e-tron 45, acquistata da pochi mesi: un lettore elenca una serie di malfunzionamenti.

Problemi con il software: “Ecco quel che non va”

“Vorrei condividere con i lettori la profonda insoddisfazione nei confronti di Audi. Non solo per l’incapacità di gestire adeguatamente il software delle auto elettriche, ma anche per la mancanza di attenzione verso la clientela. Sono possessore di una Q4 e-tron 45 Quattro S-Line MY24 e, da settembre 2024. Riscontro problemi che Audi non è stata in grado di risolvere né di motivare ufficialmente. In particolare: 1) Impossibilità di impostare l’utente principale sull’MMI. 2) Malfunzionamento di Alexa/ChatGPT, utilizzabili solo dopo aver riavviato manualmente il sistema MMI. Nonostante numerosi solleciti, via email e tramite officina, non ho ricevuto risposte concrete che spieghino il malfunzionamento. A peggiorare il quadro, da quando ho ritirato l’auto, non ho mai ricevuto aggiornamenti OTA. La mia auto monta ancora il firmware MMI 4145, il che mi fa pensare che Audi abbia accantonato il progetto Q4 a favore di nuovi modelli come la Q6. Lasciando i clienti delle versioni precedenti in balia di un sistema obsoleto“.

“Ci si lamenta con l’Europa, ma sarebbe meglio sistemare le cose nelle auto”

“Altra nota dolente è la gestione della connessione Wi-Fi. Sebbene sia possibile connettersi a una rete esterna, i principali servizi Audi (gestione remota, meteo, news, streaming musicale) funzionano esclusivamente tramite l’eSIM integrata. Se questa non prende o se non si vuole pagare il costosissimo servizio di Cubic Telecom, l’auto diventa di fatto paragonabile a una Fiat Panda 30. Con buona pace del ‘premium‘ che Audi promette. Mi chiedo: perché i brand europei, e in particolare quelli tedeschi, continuano a lamentarsi con l’Europa, quando il problema è evidentemente interno? Non solo noi clienti paghiamo di più per una vettura ‘premium‘, ma otteniamo anche molto meno in termini di tecnologia e servizio. Se questo è il trend, è chiaro dove porterà tra pochi anni: il gap con altri produttori globali, specialmente quelli che sanno ascoltare e rispondere ai clienti, è destinato ad aumentare. Buon Lavoro“. Thomas Scaccabarozzi

Risposta. Naturalmente Audi sarà libera di replicare sui singoli disservizi lamentati. Noi ci lamentiamo a prendere atto di quanto tutti questi servizi digitali di bordo siano diventati cruciali nel definire la soddisfazione dei clienti. Si parla da tempo di “computer con le ruote” e più si sale di prezzo e più attese sono elevate. Da computer premium, appunto.

