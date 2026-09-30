Problemi col Tesla FSD: “Promesse disattese”













Problemi col Tesla FSD, il pacchetto Full Self Driving: un lettore spiega i motivi per cui ha presentato un esposto all’Antitrust. Ovviamente vorremmo riportare anche il punto di vista di Tesla, che però non risponde alle sollecitazioni dei media. Volesse farlo, può scriverci a info@vaielettrico.it

di Francesco Ambrosino

“Scrivo da possessore entusiasta di una Tesla Model 3 Long Range del 2021. Amo quest’auto, la sua efficienza e la rivoluzione che rappresenta. Ma c’è un punto su cui credo sia arrivato il momento di fare chiarezza pubblica, al di là dei soliti annunci sui social: il pacchetto Full Self-Driving (FSD) venduto sulle vetture con Hardware 3 (HW3). Spero che questa mia testimonianza possa servire ad aprire un dibattito informato tra i lettori di Vaielettrico. E a far sentire la voce di tanti proprietari italiani che oggi si sentono presi in giro.

Problemi col Tesla FSD: “Impossibile la vera guida autonoma”

A inizio 2026 ho deciso di acquistare a prezzo pieno il pacchetto FSD (un opzionale da circa 7.500 euro a me costato 3.800 perchè avevo già l’EAP). La promessa storica di Tesla, ripetuta per anni da Elon Musk e dalla rete vendita, era chiara. L’hardware presente a bordo (HW3, introdotto nel 2019) aveva già tutto il necessario in termini di potenza di calcolo e sensori per gestire la guida autonoma del futuro tramite aggiornamenti software OTA. Nei mesi scorsi, i vertici di Tesla hanno dovuto ammettere pubblicamente che l’Hardware 3 ha limiti fisici insuperabili. Gli 8 GB di RAM. E la risoluzione delle telecamere da 1.2 MP non permetteranno mai di far girare la vera guida autonoma “Unsupervised“ (senza conducente). Che richiede l’architettura dei sistemi AI4/HW4 (dotati di 16/32 GB di RAM e sensori da 5 MP).

“I limiti di un software da migliaia di euro”

A conferma di ciò, quando l’autorità olandese RDW ha dato il primo via libera all’FSD Supervised in Europa ai sensi del nuovo regolamento UNECE R171 (DCAS). I veicoli con HW3 sono stati totalmente esclusi dal primo fascicolo di omologazione, limitato ai soli modelli con Hardware 4. Per noi con HW3 si parla ora di una versione “v14 Lite” (un modello di AI ridotto e distillato). O di teorici e complessi retrofit hardware con sostituzione di computer e telecamere. I cui tempi industriali e di omologazione continuano a slittare al 2027 o oltre. Aggiungiamo poi che in Italia non si vede neanche la luce in fondo al tunnel per HW4, figuriamoci in UE quando potrà andare la FSD14 LITE. Da cliente mi chiedo: com’è possibile vendere nel 2026 un pacchetto software da migliaia di euro a prezzo pieno, sapendo già che l’hardware su cui si installa non sarà mai in grado di erogare la prestazione promessa?

Problemi col Tesla FSD: “Ho fatto un esposto all’Antitrust”

Non volevo rassegnarmi a credere alle sole promesse su X o ad attendere un “miracolo logistico”. E l’11 aprile 2026 ho presentato un esposto formale all’Antitrust italiano (AGCM). La mia contestazione ipotizza una vera e propria pratica commerciale scorretta per omissione informativa e ingannevolezza sulle caratteristiche essenziali del prodotto (ai sensi del Codice del Consumo). La finestra di valutazione dei 180 giorni da parte dell’AGCM si avvia verso la sua prima scadenza formale a inizio ottobre. Vedo che in Europa la protesta sta montando. Nei Paesi Bassi è nata l’iniziativa HW3 Claim, in Italia la rete Class Action Italia ha aperto uno screening sul caso (IT-2026-1). E negli USA fioccano le azioni legali. L’auto elettrica è il futuro e Tesla ne è stata il motore principale. Ma la fiducia dei clienti si mantiene con la trasparenza. Non vendendo un hardware insufficiente con la promessa di un software che non potrà mai girarvi sopra.