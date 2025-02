Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Problema per le prime 15 mila R5 prodotte: dalla Francia arriva la notizia di un intervento (ovviamente gratuito) per correggere un probelma all’inverter.

Problema per le prime R5: la Casa deve intervenire

Non c’è pace per l’elettrico dei marchi francesi. Dopo i problemi di produzione che hanno afflitto il debutto della Citroen e-C3, ora tocca alla Renault 5 (e alla sorella “cattiva” Alpine A290). Secondo la testata transalpina L’Argus, bisgona intervenire sulle auto assemblate a Douai tra il 1° settembre e il 23 dicembre 2024, per un problema all’inverter che può creare difficoltà nell’accensione. Renault ha spiegato a L’Argus che tecnicamente non si può parlare di richiamo, ma di una opération technique spéciale (OTS). I veicolo coinvolti sono 15.722, praticamente tutta la prima ondata produttiva della R5. I clienti in possesso delle vetture oggetto dell’intervento veranno contattati dai concessionari, presumibilmente anche in Italia, per procedere alla messa a punto. Una complicazione per Renault proprio nel momento in cui la R5 sta accelerando il ritmo delle consegne. In febbraio la citycar francese si è piazzata all’8° posto tra le elettriche più vendute in Europa, con 4.346 consegne.

L’inverter non funzionante può inibire l’avvio dell’auto

L’Argus riferisce che la Renault ha spiegato che il problema deriva dalla scatola elettronica di potenza, un elemento cruciale per il corretto funzionamento del gruppo propulsore. Integrando sistemi fondamentali come raffreddamento, elettronica di controllo, convertitore di energia per sottosistemi, convertitore di coppia/potenza. “È quest’ultimo dispositivo, chiamato anche inverter, il problema su Renault 5 e A290. La sua missione? Convertire la corrente continua dalla batteria ad alta tensione in AC per azionare il gruppo propulsore. Tuttavia, in questo caso, metodi di monitoraggio inadeguati possono causare il guasto del dispositivo e portare a un rifiuto all’avvio del veicolo“. Sullo schermo dei proprietari delle R5 coinvolte potrebbe quindi apparire una luce rossa con il messaggio “Guasto al motore elettrico“. Con l’impossibilità di passare dalla modalità di guida (D) alla folle (N).

