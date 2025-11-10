Problema del 2° intestatario nel bonus: tante proteste, zero risposte

Problema del 2° intestatario: mia figlia ha avuto il voucher, ma il concessionario non mi dà l’auto nuova…
Come si può lasciare tante famiglie in questa situazione di incertezza?
Risposta. Il problema è che il ministero non dà nessun chiarimento. Sembrava che la situazione si fosse sbloccata, ma evidentemente… L’unico riferimento resta la sezione Domande Frequenti del sito, in cui si leggono cose contraddittorie. Al punto 17 si dice che il veicolo da rottamare può essere cointestato, ma il richiedente del bonus dev’essere il primo intestatario da almeno 6 mesi. Ma allora perché il sistema ha rilasciato il voucher alla figlia della lettrice? E soprattutto: perché al punto 32 si legge che “una volta che il voucher risulti regolarmente emesso e validato all’esito dei controlli incrociati tra le banche dati, lo stesso deve intendersi pienamente valido a tutti gli effetti”?. Le verifiche dei concessionari devono limitarsi a controllare: 1) la corrispondenza tra la targa del veicolo da rottamare indicato nel voucher e quella del veicolo effettivamente rottamato. 2) la veridicità della dichiarazione di residenza del richiedente, per verificare (tramite un documento) che risieda in un’area FUA. Così non è: perché i concessionari controllano ben oltre? Che cosa è stato detto loro? Quando si degnerà il ministero di chiarire la situazione a color che son sospesi, come Patrizia e tanti altri? P.S. Sapendo di questo caos, la cosa migliore sarebbe stata richiedere il voucher a nome di Patrizia. E poi trasferire la proprietà dopo due anni. O anche subito, se la figlia fa parte dello stesso nucleo familiare. Ma chi poteva sapere…?
- Poche auto elettriche vendute? Colpa del gas… Guarda il VIDEO