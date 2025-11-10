Problema del 2° intestatario nel bonus: tante proteste, zero risposte

Problema del 2° intestatario per il bonus auto elettriche: il ministero chiarisca una volta per tutte se spetta o no. E invece tace, lasciando nel caos tante famiglie che l’incentivo l’hanno avuto, come nel caso di Patrizia. Con la data di scadenza del voucher stesso (un mese dall’emissione) che si avvicina. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it .

Problema del 2° intestatario: mia figlia ha avuto il voucher, ma il concessionario non mi dà l’auto nuova…

“ Mia figlia è riuscita ad ottenere un voucher da 11.000 euro per l’acquisto della ns. agognata auto elettrica. La macchina da rottamare è una Fiat 500 che, a seguito della morte del babbo 6 anni fa (lei aveva solo 20 anni….), è cointestata tra me e lei, al 50%. Purtroppo avevamo messo come primo il mio nome, in modo del tutto casuale, essendo appunto in cointestazione. Il concessionario con il quale avevamo stipulato il contratto già a settembre, e che non aveva eccepito niente a quel tempo sulla cointestazione , non ci dà al momento la possibilità di entrare in possesso dell’auto elettrica. Mi chiedevo se riuscite a darci una mano, è molto sconfortante…..La 500 purtroppo dà problemi e la teniamo ferma da più di 2 anni. Anche mia figlia si era convinta dell’auto elettrica ed era entusiasta. Si era commossa all’ottenimento del voucher (visto che eravamo a conoscenza, tramite il vs sito, della possibile problematica legata alla seconda intestazione). Invece, per la serie mai una gioia nella vita, da giorni e giorni stiamo così dibattute. Si è giunti a fare completa chiarezza su questo punto? Il voucher è stato emesso, appunto. Patrizia Moscoloni

Come si può lasciare tante famiglie in questa situazione di incertezza?

Risposta. Il problema è che il ministero non dà nessun chiarimento. Sembrava che la situazione si fosse sbloccata, ma evidentemente… L’unico riferimento resta la sezione Domande Frequenti del sito, in cui si leggono cose contraddittorie. Al punto 17 si dice che il veicolo da rottamare può essere cointestato, ma il richiedente del bonus dev’essere il primo intestatario da almeno 6 mesi. Ma allora perché il sistema ha rilasciato il voucher alla figlia della lettrice? E soprattutto: perché al punto 32 si legge che “una volta che il voucher risulti regolarmente emesso e validato all’esito dei controlli incrociati tra le banche dati, lo stesso deve intendersi pienamente valido a tutti gli effetti”?. Le verifiche dei concessionari devono limitarsi a controllare: 1) la corrispondenza tra la targa del veicolo da rottamare indicato nel voucher e quella del veicolo effettivamente rottamato. 2) la veridicità della dichiarazione di residenza del richiedente, per verificare (tramite un documento) che risieda in un’area FUA. Così non è: perché i concessionari controllano ben oltre? Che cosa è stato detto loro? Quando si degnerà il ministero di chiarire la situazione a color che son sospesi, come Patrizia e tanti altri? P.S. Sapendo di questo caos, la cosa migliore sarebbe stata richiedere il voucher a nome di Patrizia. E poi trasferire la proprietà dopo due anni. O anche subito, se la figlia fa parte dello stesso nucleo familiare. Ma chi poteva sapere…?