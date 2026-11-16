Problema con una Yudo (hardware), risolto in 15 giorni

Problema con una Yudo: l’hardware ha bloccato l’auto, poi in 15 giorni tutto è stato risolto. Lo racconta Salvatore, che possiede da un anno questo modello. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Problema con una Yudo: “In un anno 27 mila km…”

“Sono possessore di un’auto elettrica, EMC Yudo, da un anno esatto. Ho percorso oltre 27.000 chilometri, ho sempre caricato a casa con wallbox con potenze variabili da 1,5 kW a circa 7 kW l’ora. Le batterie hanno perso il 4,5 % di capacità. Adesso i chilometri sono passati dai 325 dichiarati a 310. Ho avuto un problema hardware, la macchina si é bloccata Ho dovuto chiamare il carro-attrezzi ed e stata al centro assistenza oltre quindici giorni Senza peraltro usufruire dell’ auto sostitutiva. In questo caso per un conflitto di competenza tra concessionaria e casa madre EMC. Spero con la presente di dare un contributo hai futuri possessori di auto elettriche”. Salvatore Veneziano

Che marca è la marca EMC e cosa offre questo modello

Risposta. Chiariamo anzitutto che marca è la EMC. Si tratta di Eurasia Motor Company, azienda bresciana che dal 2005 importa auto dalla Cina. Ben prima del boom dell’elettrico e della calata in massa dei marchi cinesi. Inizialmente le auto in arrivo erano di Great Wall e Haval, soprattutto a GPL. Da 4 anni è stato creato questo brand italiano con cui vengono marchiate le auto in arrivo. E nella gamma c’è questa elettrica denominata appunto EMC Yudo, al prezzo di 24.200 euro più IPT. Con motore da 70 kW di potenza e 130 Km/h di velocità di punta. Automomia 325 km, con batteria da 41 kWh. Ricarica in AC fino a 6,6 kW (circa 7 ore) e in DC fino a 50 kW (circa 45 minuti). La Yudo dispone anche di funzione Vehicle to Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni. Quanto al problema avuto, diciamo che 15 giorni sono un tempo accettabile, con quel che si sente in giro. Piuttosto ci sembra sopra media il degrado batteria, 4,5% in un anno, anche se con 27 mila km. Meglio ricontrollare tra un po’.

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