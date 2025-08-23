Premium

Redazione
il23 Agosto 2025
Problema con una Tesla Model X del 2017: appello

Problema con una Tesla Model X del 2017: Giovanni lancia un appello alla community per aiutarlo a capire com’è meglio intervenire. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Problema con una Tesla Model X: “Vogliono sostituirmi il motore, possibile?”

“Sono possessore di una Tesla Model X del 2017 con 200.000 km. Da un paio di mesi dopo un po’ di chilometri (15/30) mentre rileva un ostacolo, prende una buca oppure accende i fari in una galleria, l’auto disattiva la frenata automatica e il controllo di stabilità. E, proseguendo ancora, dopo un po’ disattiva il motore anteriore, che di solito viene però riabilitato a differenza degli Adas per poi disattivarsi ogni tanto proseguendo il viaggio. Ho notato che le discriminanti importanti sono la temperatura e l’umidità: quando fa più caldo ed è umido (vivo in pianura padana), il problema è molto più frequente e si verifica prima. Quando il motore anteriore funziona, è perfetto. Tesla dice di sostituire il motore anteriore. Ma io chiedo se c’è qualcuno più esperto di me che può dirmi perché va sostituito tutto il motore quando il tipo di difetto mi sembra più da centralina. O, comunque, di qualcosa di elettronico sensibile al calore. C’è qualcuno in grado di darmi una risposta? Grazie e continuate con il vostro bel lavoro informativo! “. Giovanni Favaro 

Risposta. Anche a noi sembra strano un intervento così radicale. Tuttavia, non essendo specialisti in materia, preferiamo fare un passo indietro e rilanciare l’appello alla community per capire chi è in grado di dare una mano a Giovanni. Con i consigli giusti. Grazie fin d’ora a chi potrà farlo.

Redazione
il23 Agosto 2025
