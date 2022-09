Problema: come identifico la mia colonnina di ricarica?

Giovanni segnala un problema che ben conosce ogni automobilista elettrico: come identificare la colonnina scelta per la ricarica, dove ce ne siano più di una? Potete inviare le vostre domande scrivendo a info@vaielettrico.it

Non capisco mai quale utilizzare

“Buongiorno sono Giovanni Oliva, è la prima volta che vi scrivo. Sono possessore di una Zoe da Gennaio 2020, sono contentissimo dell’acquisto e quest’anno per la prima volta l’ho usata in autostrada. A parte la solita inciviltà di occupare gli stalli per parcheggiare auto termiche, volevo segnalarvi una problematica da me riscontrata e cioè la difficoltà a capire qual è la presa di corrente da utilizzare.

Faccio un esempio: all’Outlet village di Valdichiana, ma ho riscontrato che vale per tutti i luoghi dove ci sono più colonnine, cè un’area con colonnine Ionity e Enel x combinate. Non sai mai quale sia quella con cui ti devi collegare; si va a tentativi, magari sono io che ignoro qualche modo per saperlo.

Grazie e spero in una vostra cortese risposta„

Un numero c’è, ma non si vede

RISPOSTA-Il modo di identificare la colonnina selezionata o prenotata con l’App (vedi foto sopra) c’è sempre, ma non è sempre intuitivo, come giustamente lamenta lei. Ogni punto di ricarica, infatti, è identificato da un numero di codice che deve corrispondere a quello che le compare sulla App al momento dell’attivazione. Sulla colonnina compare sempre, ma ogni volta in posizioni diverse. A volte sul davanti in basso, a volte sul retro in alto, a volte sul punto di connessione.

Nelle due foto qui sotto, in una colonnina fast del circuito Enel X eva+, la targhetta con il codice è in basso a destra in posizione frontale:

In questa colonnina quick da 22 kW in corrente alternata di Enel X (foto a sinistra)si trova sul retro in alto, sotto il display per l’attivazione.

Infine in quest’altra colonnina del circuito Plenitude Be Charge il numero di identificazione si trova su entrambe le prese per l’erogazione (foto qui sotto).

Se ci mettessero un lampeggiatore?

Quindi, lei ha sicuramente ragione: dove le colonnine sono più di una, e magari, come spesso avviene, malamente illuminate, individuare quella giusta può richiedere alcuni minuti di tentativi. Pensiamo che chiedere agli operatori di adottare un metodo comune per dare visibilità alla colonnina attivata, per esempio con un lampeggiatore, non sia chiedere troppo.

